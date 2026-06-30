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Messico, i tifosi assediano l’hotel dell’Ecuador: caos per tutta la notte

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Messico e Ecuador si affrontano nei sedicesimi di finale dei Mondiali. Nella notte italiana tra 30 giugno e 1 luglio la sfida andrà in scena allo Stadio Azteca di Città del Messico. L’Ecuador rischia di arrivare in campo già stanco: il sonno dei giocatori viene disturbato (eufemismo) dal caos che i tifosi messicani creano per tutta la notte davanti all’hotel degli avversai. 

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