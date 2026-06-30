Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Menopausa, al via prima campagna nazionale per superare tabù e stereotipi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Giugno 2026
Lettura di 2 minuti

(Adnkronos) – Menopausa e post-menopausa “occupano un terzo della vita della donna: non si tratta quindi di una breve fase né di una condizione patologica che determina la fine della sessualità, della vitalità e della progettualità personale – come ancora troppo spesso viene rappresentata nell’immaginario collettivo. Al contrario, la fascia femminile over 50 è oggi protagonista di una stagione della vita caratterizzata da esperienza, consapevolezza e partecipazione attiva alla società. Per combattere gli stereotipi legati alla menopausa, però, serve partire proprio dalle parole che utilizziamo per raccontarla: da questo bisogno nasce ‘Menopausa, riscriviamo le regole’, la prima campagna nazionale che coinvolge le diverse figure professionali che gravitano intorno a questa fase della vita”. Il progetto – che prevede un convegno nazionale, la nascita di un portale e la pubblicazione di un libro (‘M come Menopausa’, di Annamaria Colao e Raffaella Cesaroni, edito da Cairo Editore, disponibile in tutte le librerie italiane) – è stato presentato oggi in conferenza stampa alla Camera dei deputati, alla presenza dei più importanti rappresentanti istituzionali e del mondo medico-scientifico.  

“Quando parliamo di menopausa non affrontiamo una questione che riguarda soltanto la salute femminile. Parliamo di salute pubblica, di prevenzione, di longevità, di equità nell’accesso ai servizi e della capacità del nostro Servizio sanitario nazionale di accompagnare ogni donna nelle diverse fasi della vita – sottolinea il ministro della Salute, Orazio Schillaci in un messaggio inviato ai promotori dell’iniziativa –. L’allungamento dell’aspettativa di vita rende questo tema ancora più attuale e rafforza la necessità di promuovere percorsi di prevenzione e di tutela della salute lungo tutto l’arco della vita, favorendo un invecchiamento in buona salute e una migliore qualità della vita”.  

“La menopausa non deve essere interpretata come una fine, ma come l’inizio di una nuova fase della vita che può durare oltre trent’anni – spiega Annamaria Colao, ordinaria di Endocrinologia e Malattie del metabolismo dell’università Federico II di Napoli e vicepresidente del Consiglio superiore di sanità –. Parliamo di un periodo che interessa milioni di donne e che richiede attenzione, informazione e percorsi di prevenzione adeguati. Le modificazioni ormonali che caratterizzano questa fase, come il calo degli estrogeni e del progesterone, possono aumentare il rischio di sviluppare diverse condizioni croniche, come osteoporosi e malattie metaboliche, disturbi dell’umore e depressione, ma oggi disponiamo di strumenti efficaci per prevenirle, diagnosticarle precocemente e gestirle. È fondamentale superare un cliché che associa questa epoca alla perdita di valore sociale e personale: le donne over 50 rappresentano una risorsa straordinaria per il Paese e vivono una stagione della vita caratterizzata da maggiore autonomia, consapevolezza e capacità decisionale. La campagna M come Menopausa, con la quale desideriamo sensibilizzare anche i professionisti che seguono le donne in prima linea, come i ginecologi e i medici di medicina generale, mira a sostenere proprio questa prospettiva”.  

 

Tra i temi affrontati durante la conferenza anche la salute cardiovascolare, oggi ancora troppo poco associata all’universo femminile, e il rischio oncologico, che assume particolare importanza anche dopo la menopausa. Nella cornice della campagna, un importante ruolo divulgativo è rappresentato dall’omonimo libro ‘M come Menopausa’, edito da Cairo Editore: un vocabolario che raccoglie tutti i termini – dalla A alla Z – che gravitano intorno a questa epoca della vita femminile, per offrire i migliori termini per descriverla e favorire il necessario cambio di narrazione. 

“La campagna nasce con l’obiettivo di incoraggiare una nuova consapevolezza culturale e sanitaria attorno a una fase dell’esistenza che coinvolge milioni di italiane e che, grazie all’allungamento dell’aspettativa di vita, può estendersi dai 50 fino a oltre gli 80 anni – conclude Raffaella Cesaroni, co-autrice del volume M come Menopausa –. Una stagione da vivere pienamente, libera da pregiudizi e stereotipi, con il supporto dell’informazione scientifica e della prevenzione”.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Giugno 2026
Lettura di 2 minuti
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Pomezia, domenica 24 settembre Family Forest Bathing con l’associazione Diakronica

24 Settembre 2023

Commissione Covid, “450mila euro” all’avvocato socio dello studio di Giuseppe Conte “per una lettera e controllare dei documenti” ﻿

8 Giugno 2026

Latina avanti di due set lotta cede al Tiebreak contro Trento

25 Novembre 2017

Ucraina, aereo russo abbattuto Belgorod: Zelensky chiede inchiesta internazionale

25 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno