‘Meloni tradisce il Sud’, i manifesti della Regione Campania finanziati con i fondi comunicazione

(Adnkronos) – "I manifesti sul governo Meloni che ha tradito il Sud sono finanziati con fondi istituzionali della comunicazione della Regione Campania". L’Adnkronos riceve da fonti di Palazzo Santa Lucia la conferma che i manifesti a caratteri cubitali comparsi dalle prime ore di stamattina nei capoluoghi di regione sono stati finanziati dalla Regione Campania. C’è dunque una nuova puntata nella disputa tra il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e il governo di Giorgia Meloni. 'Il Governo Meloni tradisce il Sud' è il testo dei manifesti e nello stesso banner, su cui tra l’altro si evidenzia il logo della Regione Campania, c’è anche l’elenco delle richieste che l’esecutivo non avrebbe sinora accolto dalla Campania, puntando soprattutto sul blocco dei fondi Ue che dura da 18 mesi, dei fondi per la cultura; dei fondi per le strade e di quelli per i Campi Flegrei e quelli per i Comuni, avviati verso il dissesto. Secondo quanto si apprende dalla Regione, si tratterebbe di una "campagna istituzionale in quanto è a difesa dei cittadini campani". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)