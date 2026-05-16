Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Meloni: “Hormuz deve riaprire senza pedaggi e restrizioni. Italia pronta a contribuire a navigazione sicura”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Siamo convinti che una soluzione sostenibile alla crisi debba poggiare su alcuni pilastri. Il primo è la riapertura dello Stretto di Hormuz, senza pedaggi o restrizioni discriminatorie, perché è dalla libertà di navigazione che passa la prosperità non solo del Mediterraneo e del Golfo, ma di tutto il mondo”. Questo, secondo quanto si apprende, uno stralcio dell’intervento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, allo Europa Gulf Forum di Navarino, in Grecia. 

“L’Italia è pronta a fare la propria parte per contribuire, non appena ve ne saranno le condizioni, alla sicurezza della navigazione” nello Stretto di Hormuz, “nel solco di quanto già fatto nel Mar Rosso e nell’Oceano Indiano con le missioni Aspides e Atalanta”, ha quindi aggiunto la premier. 

“Dobbiamo assicurarci che l’Iran non possa dotarsi dell’arma nucleare e cessi di essere una minaccia nei confronti delle nazioni vicine, e non solo. Gli attacchi del regime iraniano, che sono arrivati a colpire persino Cipro e quindi l’Europa, dimostrano che un Iran dotato dell’arma nucleare, associato ad una capacità missilistica ad ampio raggio, è un rischio che nessuno di noi può permettersi di correre”, ha detto ancora. 

Le navi gemelle Rimini e Crotone, i due cacciamine italiani partiti nel tardo pomeriggio di ieri dal porto siciliano di Augusta alla volta di Gibuti e pronte a intervenire nell’ambito di una missione multinazionale per lo sminamento dello Stretto di Hormuz, sono unità in grado di rilevare ogni oggetto sul fondo marino fino a a profondità di circa 600 metri e sono appositamente progettate per la localizzazione e la disattivazione/distruzione di mine navali.  

Una viene utilizzata anche per la ricerca di relitti di navi o aerei, reperti di interesse storico ma anche per la preservazione dell’ecosistema marino, l’altra ha contribuito alla costituzione del corridoio umanitario a favore della popolazione albanese. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Internazionali, Fonseca contro i ‘suoi’ tifosi: “Danneggiano anche me”

10 Maggio 2026

Roma, turista borseggiata mentre si trovava in fila per i Musei Vaticani: arrestati i responsabili

26 Agosto 2018

Ucraina, Zelensky “Attendiamo la reazione dell’America agli attacchi russi”

4 Febbraio 2026

Mattarella: “La libertà di stampa è fondamentale. Fortunatamente il Capo dello Stato non è un re”

5 Marzo 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno