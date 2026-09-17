Meloni a Oslo “Allargare la cooperazione tra Italia e Norvegia”

OSLO (NORVEGIA)(ITALPRESS) – “Sono contenta di essere qui oggi a

Oslo e di poter ricambiare la visita che il Primo Ministro ha

fatto lo scorso anno” e di “continuare il nostro lavoro. Sono

quasi 15 anni che un Primo Ministro italiano non fa una visita

ufficiale qui a Oslo, però la nostra non è una scelta

protocollare: quella che facciamo oggi è la scelta di dare

continuità un lavoro che abbiamo già iniziato da diverso tempo,

allargare la nostra cooperazione”. Così la presidente del

Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa da Oslo con il

primo ministro norvegese, Jonas Gahr Store. “Italia e Norvegia

sono due nazioni che cooperano in maniera molto forte. Per noi la

Norvegia è un partner di primo piano” e “stiamo lavorando per

estendere la nostra collaborazione ad altri settori nei quali

possiamo mettere a sistema competenze, tecnologie, investimenti

reciproci, creando nuove opportunità per le nostre imprese e per

le nostre economie e questa è la direzione nella quale vogliamo

lavorare”, conclude.

(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –