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Meloni a Oslo “Allargare la cooperazione tra Italia e Norvegia”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Settembre 2026
1 minuto di lettura

OSLO (NORVEGIA)(ITALPRESS) – “Sono contenta di essere qui oggi a
Oslo e di poter ricambiare la visita che il Primo Ministro ha
fatto lo scorso anno” e di “continuare il nostro lavoro. Sono
quasi 15 anni che un Primo Ministro italiano non fa una visita
ufficiale qui a Oslo, però la nostra non è una scelta
protocollare: quella che facciamo oggi è la scelta di dare
continuità un lavoro che abbiamo già iniziato da diverso tempo,
allargare la nostra cooperazione”. Così la presidente del
Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa da Oslo con il
primo ministro norvegese, Jonas Gahr Store. “Italia e Norvegia
sono due nazioni che cooperano in maniera molto forte. Per noi la
Norvegia è un partner di primo piano” e “stiamo lavorando per
estendere la nostra collaborazione ad altri settori nei quali
possiamo mettere a sistema competenze, tecnologie, investimenti
reciproci, creando nuove opportunità per le nostre imprese e per
le nostre economie e questa è la direzione nella quale vogliamo
lavorare”, conclude.
(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Settembre 2026
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