Meghan prepara l’ultimo, definitivo attacco alla Royal Family. E sarà terribile

Meghan starebbe preparando un ultimo, feroce attacco alla Royal Family. E secondo alcuni la Duchessa non avrà pietà.

Harry e Meghan stanno vivendo il loro “sogno americano” dopo l’addio alla Royal Family e il trasferimento negli USA. O, perlomeno, stanno tentando di farlo. Il Paese di Donald Trump, infatti, pare non averli mai graditi molto. A essere criticati sono il presunto atteggiamento “da diva” di Meghan e le dichiarazioni sulle droghe rilasciate dal Principe Harry nel suo libro Spare. Oltre, ovviamente, alle brutte parole spese verso i Royal britannici, a cui invece entrambi devono molto.

Con Spare Harry aveva sferrato un colpo micidiale alla sua famiglia d’origine, rivelando dettagli intimi che probabilmente (almeno secondo la maggior parte della gente) avrebbero dovuto restare segreti. L’intera Royal Family ha reagito con grande distacco alle affermazioni fatte dal Principe ribelle, ma pare che dietro la facciata imperturbabile si celi una grande rabbia. Soprattutto da parte del Principe erede al trono William, che mai si sarebbe aspettato un colpo basso del genere da parte del suo amato fratello, compagno di una vita.

Harry, a ogni modo, pare essersi accorto del “passo falso” fatto perché dopo lo scandalo ha deciso di non promuovere in alcuni modo l’edizione tascabile del suo libro, che infatti non sta vendendo molto. Una scelta mirata, secondo molti, per chiedere scusa indirettamente ai suoi familiari. Ma se Harry ha fatto un passo indietro, Meghan è pronta a farne uno avanti, lanciando un’altra offensiva alla già martoriata Famiglia Reale.

Meghan si prepara all’offensiva contro i Reali: cosa ha in mente

Stando ad alcune anticipazioni giunte da oltremanica, Meghan sarebbe intenzionata a scrivere un suo personale libro di memorie che lancerebbe quando si creerà il “momento giusto”. A rivelarlo è stato Richard Fitzwilliams, in esclusiva per il Daily Express. L’esperto reale è convinto che Meghan non ci penserà due volte a inserire all’interno del volume “qualcosa di sensazionale” in modo da ottimizzare le vendite.

Si può immaginare, dunque, che la Duchessa descriverà in modo dettagliato la sua vita all’interno di Palazzo Reale e racconterà anche del suo rapporto travagliato con la Principessa Kate, con la quale non ha mia avuto buoni rapporti.

Meghan, però, non è certo una sprovveduta secondo Fitzwilliams. Saprebbe molto bene, infatti, di non poter pubblicare in libro in questi mesi difficili, in cui sia il Re Carlo che Kate stanno affrontando le conseguenze del cancro. Starebbe quindi aspettando la loro ripresa per sferrare il suo attacco. Una prospettiva senz’altro poco rincuorante per i Royals, che già ne hanno passate di tutti i colori. Riuscirà Harry a far desistere la moglie?