Meghan Markle, perché ha ereditato i gioielli di Lady D: “Oltre 650mila stelline”. Gioielli storici e inestimabili per la duchessa di Sussex

Ogni pezzo ereditato racconta una storia personale ed emotiva legata agli eventi più significativi nella vita dei membri della famiglia reale britannica. Da simboli d’amore come gli anelli nuziali fino ad arrivare agli accessori scelti per annunci importantissimi come quello della gravidanza.

Il fascino e il mistero che avvolgono le vite dei membri della famiglia reale britannica non cessano mai di affascinare il pubblico globale. Tra questi, un aspetto particolarmente intrigante riguarda il patrimonio di gioielli lasciati in eredità da Lady Diana, la principessa del popolo, ai suoi figli e alle loro consorti. Meghan Markle, duchessa di Sussex e moglie del principe Harry, si è rivelata essere una delle più fortunate beneficiarie di questa straordinaria collezione.

La tradizione e l’unicità dell’eredità di Meghan

La tradizione del passaggio dei gioielli reali da una generazione all’altra è ben nota e rispettata all’interno della famiglia Windsor. Tuttavia, ciò che rende unico il caso di Meghan Markle è la volontà espressa da Lady Diana poco prima della sua prematura scomparsa nel 1997. In una lettera toccante destinata ai suoi figli William e Harry, Diana espresse il desiderio che i suoi gioielli fossero condivisi tra le future mogli dei suoi bambini.

Questa decisione ha permesso a Meghan Markle di accedere a pezzi storici e inestimabili appartenuti alla suocera mai conosciuta. Tra questi spicca l’Eternity ring, un anello disegnato personalmente dal principe Harry per la proposta di matrimonio a Meghan. Questo anello include un diamante centrale proveniente dal Botswana affiancato da due pietre minori prelevate direttamente dalla collezione personale di Diana.

Un altro pezzo significativo è l’orologio Cartier Tank Francaise regalato a Diana dal padre per il suo ventunesimo compleanno. Questo orologio fu successivamente scambiato tra i fratelli William e Harry per permettere a quest’ultimo di proporre matrimonio a Meghan con l’anello appartenuto alla madre. La collezione comprende anche orecchini a farfalla in oro e diamanti indossati da Meghan durante l’annuncio della sua prima gravidanza; un bracciale in oro; una collana con croce in diamanti; oltre allo splendido anello acquamarina disegnato dalla stessa Diana dopo il suo divorzio da Carlo.

Non mancano poi donazioni provenienti direttamente dagli altri membri della famiglia reale: Re Carlo ha regalato alla nuora un bracciale tennis in diamanti; mentre Elisabetta II ha contribuito con fedi nuziali ed orecchini in perle e diamanti. Infine, una preziosa tiara appartenuta alla regina Mary completa questa incredibile collezione valutata oltre 650mila sterline (circa 700mila euro).

Questo patrimonio non solo rappresenta un legame tangibile tra Meghan Markle e la memoria dell’amata principessa Diana ma simboleggia anche la continuità delle tradizioni reali attraverso le generazioni. La decisione presciente di Lady D nel voler vedere i propri gioielli indossati dalle donne che avrebbero amato i suoi figli dimostra una profonda sensibilità ed empatia verso le future dinamiche familiari.