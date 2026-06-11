‘Mediaset siamo noi’, Pier Silvio Berlusconi riunisce tutti i collaboratori nel ricordo del Cavaliere

(Adnkronos) – Oltre 1.500 collaboratori Mediaset si sono ritrovati stasera nel Campus di Cologno Monzese per una serata che è andata ben oltre l’evento aziendale. “Mediaset siamo Noi”, voluta da Pier Silvio Berlusconi a tre anni dalla scomparsa del fondatore, è diventata una grande festa collettiva, un momento di identità e appartenenza, un abbraccio simbolico tra passato, presente e futuro del Gruppo.

Il Campus, trasformato per l’occasione in un enorme spazio d’incontro grazie a una tensostruttura di oltre mille metri quadrati, ha accolto collaboratori di tutte le età e di tutte le aree aziendali. A introdurre la serata è stato Gerry Scotti, che ha chiamato sul palco Pier Silvio Berlusconi (reduce da un brutto incidente d’auto per fortuna senza conseguenze gravi), per un intervento molto personale, intenso e carico di emozione.

“Buonasera a tutti e grazie di essere qui tutti insieme”, ha esordito l’ad Mediaset. “Sono passati tre anni ma per me questo continua a essere un momento emozionante e addirittura commovente. Poter stare qui con tutti voi è il regalo più bello in assoluto”. Pier Silvio ha voluto chiarire subito lo spirito della serata: “Questa non sarà una commemorazione. Non sarà nemmeno solo una celebrazione. Oggi dobbiamo fare un passo in più: questa deve diventare la festa per Silvio Berlusconi, la festa di Mediaset, la festa di tutti noi. Quindi vi prego, divertitevi”.

Nel suo discorso, Berlusconi ha parlato di azienda, di futuro e soprattutto di persone. “Le aziende possono crescere, diventare internazionali, ottenere risultati straordinari anche nei momenti più complicati. Ma i numeri da soli non bastano. Ci sono tre ingredienti senza i quali non si costruisce nulla: la dedizione, la passione e – il più importante di tutti – le persone. Cioè voi. Cioè noi”. Poi la frase che ha acceso la platea: “Noi siamo Mediaset, una realtà bellissima, un’azienda di cui essere orgogliosi grazie al contributo di tutti. Siamo partiti da qualcosa, e quel qualcosa era dentro qualcuno che ci sta guardando e sorride. Noi siamo te e tu sei tutti noi. Grazie Presidente. Ti amo papà”.

Il pubblico ha accolto le sue parole con un lungo applauso, mentre Pier Silvio ha ringraziato ancora una volta i collaboratori: “Questa è la nostra ricchezza, questa è la nostra forza. Voi non avete idea di quanta energia e di quanto bene fate a me, alla mia famiglia e alla nostra azienda”.

La serata è proseguita con l’anteprima del documentario di Toni Capuozzo, “Caro Presidente, ti racconto”, che sarà trasmesso domani in prima serata sulle reti Mediaset. Un racconto intimo e giornalistico che ripercorre la vita di Silvio Berlusconi attraverso testimonianze, immagini e memorie personali.

Poi è arrivato il momento della musica, affidato ai Pooh, che hanno trasformato la tensostruttura in un’arena emotiva cantando alcuni dei loro successi più amati: Dammi solo un minuto, Tanta voglia di lei, Uomini soli, Pensiero, Chi fermerà la musica. Un omaggio perfetto per una serata che voleva essere sì una festa, ma anche un modo per ricordare un uomo che con la musica ha avuto un legame profondo.

La festa è continuata lungo la Via del Gusto, un percorso enogastronomico dedicato ai Paesi in cui opera MFE‑MediaForEurope: paella e sangria dalla Spagna, risotto alla milanese e cotoletta per l’Italia, würstel, crauti e brezel dalla Germania, Sacher Torte e Emmental per Austria e Svizzera, fino al bacalhau e ai pastéis de nata del Portogallo. Il catering è stato curato dal ristorante stellato Da Vittorio, ulteriore segno dell’attenzione e della cura dedicate all’evento.

“Come avrebbe voluto lui, che sicuro è qua con noi, facciamo festa e divertiamoci”, ha detto Pier Silvio prima di lasciare spazio alla musica e alla convivialità. E così è stato: una serata di orgoglio, memoria e comunità, che ha ricordato a tutti che Mediaset non è solo un’azienda, ma una storia collettiva fatta di persone, passioni e visioni condivise.

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