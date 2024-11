“Me ne vado”: bomba sul Grande Fratello 2024, chi lascia la casa

Un concorrente annuncia l’intenzione di lasciare la casa del Grande Fratello 2024: esplode la bomba nella casa.

Il ritorno nella casa del Grande Fratello 2024 di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ha creato una spaccatura tra i concorrenti. In tanti, infatti, non accettano la relazione tra i due continuando a criticarli anche in modo duro. L’aria, nella casa, come hanno sostenuto anche gli stessi Shaila e Lorenzo è davvero pesante e tra i concorrenti che sono più insofferenti nei confronti della situazione c’è anche Enzo Paolo Turchi.

Shaila e Lorenzo, all’interno della casa, si stanno lasciando sempre più andare alla passione e il modo in cui stanno vivendo la relazione non convince Enzo Paolo che, confidandosi con Luca Calvani, non ha escluso la possibilità di lasciare la casa per il clima pesante che respira.

Enzo Paolo Turchi lascia davvero il Grande Fratello 2024?

Dopo essere tornati dalla Spagna, Shaila e Lorenzo stanno provando a vivere il sentimento che hanno represso per un mese e mezzo. Gli altri concorrenti della casa li hanno esortati ad evitare atteggiamenti intimi in pubblico, ma resistere, per i due, è davvero difficile e le critiche per i due sono davvero tante.

“Io non vedo questa cosa vera, né da una parte e né dall’altra. Perché in una settimana o due non si può… Io a prescindere dalla mancanza di rispetto per Javier, trovo tutto inutile. Se poi lo fanno per le clip allora lo capisco. Se fanno queste cose per il gioco ok, allora capisco l’utilità. Fanno cose gratuite in momenti inopportuni. La gamba alzata, le lingue. Queste cose sono così plateali e un po’ finte. Poi è ovvio che siamo tutti liberi. Non voglio giudicare, ma non trovo che abbia un senso. Se non c’è il senso diventa tutto spettacolo e allora facciamo i balletti ch eè meglio. Ma noi dichiariamo che i balletti sono spettacolo. Ci stanno spettacoli belli e spettacoli brutti“.

Questo il giudizio di Enzo Paolo su Shaila e Lorenzo che non riescono a stare lontani trascorrendo la maggior parte del tempo insieme. Il loro rapporto così come la loro intesa cresce sempre di più ma in casa non credono al loro sentimento mostrando grande sofferenza nei loro confronti.

“Anche perché poi pure gli altri si mettono paura perché è forte e dicono ‘è meglio farmela amica’. Però tutto questo va benissimo, però non va bene per altre cose, non va bene per me, per chi vuole fare un percorso diverso. Non mi piace questa situazione, me ne vado. Sì me ne vado“.