McLaren 750S tema 3-7-59: il progetto più impegnativo mai realizzato dalla divisione MSO

(Adnkronos) –

McLaren 750S tema 3-7-59 è una supercar speciale, unica nel suo genere. È stata realizzata dagli esperti tecnici di verniciatura della McLaren Special Operations, la McLaren 750S tema 3-7-59 è stata presentata dal pilota del team McLaren F1, Lando Norris.

Un tributo straordinario al prestigioso successo conseguito del brand inglese nella “Tripla Corona” (500 Miglia di Indianapolis, Gran Premio di Monaco e la 24 Ore di Le Mans). Una lavorazione che ha richiesto oltre 1.200 ore di lavoro di verniciatura, sei gli esemplari realizzati che sfoceranno livree uniche con tema 3-7-59, personalizzazione che verra effettuata esclusivamente sui modelli 750S e Spider 750S. Tre vittorie, tre numeri di gara che si riferiscono alla Triple Crown: il “3” era riportato sulla M16D guidata alla Indy 500 del 1974 da Johnny Rutherford, il “7” è relativo alla vittoria di Alan Prost sul circuito di Monaco al volante della McLaren MP4/2 nel 1984, mentre il “59” è mostrato sulla McLaren F1 GTR portata alla vittoria a Le Mans nel 1955 da Yannick Dalmas, Masanori Sekiya e JJ Letto.

La vernice della McLaren 750S tema 3-7-59 incorpora più di 20 colori, i tecnici della divisione McLaren Special Operations hanno messo in pratica decenni di esperienza maturate nelle precedenti serie speciali. I cerchi sono ultraleggeri Vortex Satin Black, le pinze freni sono rifinite in blu, rosso e Le Mans Gold. Gli interni sono un omaggio alle corse, i rivestimenti interni delle portiere sono in fibra di carbonio verniciati con la stessa grafica dei sedili, sull’estremità del volante è presente un indicatore delle 12, i paddle di cambiata sono in materiale composito e verniciati a mano con tonalità rossa e bianca, stessa colorazione del muso della 3-7-59, un tributo alla McLaren MP4/2.

Michael Leiters, Chief Executive Officer, McLaren Automotive: “Mentre celebriamo il 60° anniversario della fondazione della McLaren, riflettiamo ovviamente sul nostro retaggio di spingerci oltre i confini, sia negli sport motoristici che, più recentemente, nell'eccellenza delle supercar e delle hypercar. Il tema 3-7-59 trae ispirazione da entrambe queste aree, come una vetrina di prestazioni estreme che rende omaggio alla nostra Triple Crown. Il progetto più impegnativo mai realizzato da McLaren Special Operations è un'espressione veramente straordinaria dell'esperienza McLaren leader nel settore della verniciatura, su una supercar che stabilisce un nuovo punto di riferimento nella sua categoria”.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...