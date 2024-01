Mazda anticipa gli ecobonus con ‘doppi incentivi’

(Adnkronos) – Gli automobilisti italiani stanno aspettando di conoscere le condizioni dei nuovi ecobonus 2024 ma Mazda gioca d'anticipo e inizia il nuovo anno con 'doppi incentivi' che portano i benefici sull'acquisto di una vettura della casa giapponese fino a 12.500 euro. L'obiettivo di questi incentivi – che sommano quelli pubblici a quelli direttamente erogati da Mazda – è di facilitare l'accesso a cinque modelli e sei tecnologie, soddisfacendo le più diverse esigenze dei consumatori e permettendo di rottamare le vetture più anziane ed inquinanti. La proposta di Mazda Italia aggiunge forti contributi sui modelli appartenenti alle tre fasce incentivate, ovvero: Mazda MX-30 per la fascia 0-20 g/km; Mazda MX-30 R-EV per la fascia 21-60 g/km; Mazda2, Mazda2 Hybrid, Mazda3 e Mazda CX-30 per la fascia 61-135 g/km di CO2. Così la più piccola del gruppo – la Mazda2, sia benzina che Mild Hybrid con gli incentivi doppi Mazda e statali, è disponibile a partire da 16.000 euro – e con il suo raffinato motore aspirato offre una eccellente proposta per gli spostamenti dentro e fuori la città. La Mazda2 Hybrid, sempre cumulando i doppi incentivi, è disponibile a partire da 17.270 euro ed è comoda ed economica, con la comodità della trasmissione automatica e i minori consumi possibili. Per la Mazda3, il prezzo di partenza scende a 22.500 euro con una offerta che vede i motori benzina Mild Hybrid 24v e-Skyactiv X e uno stile di guida sportivo. Fra gli apprezzati Suv Mazda il modello di 'attacco' è la CX-30, un crossover ibrido con il fascino del coupé’ e lo stile di un SUV, che ora parte da 22.800 euro. Scelte stilistiche differenti per la Mazda MX-30 e la MX-30 R-EV, i crossover elettrici che beneficiano rispettivamente degli incentivi della fascia 0-20 g/km e 21—60 g/km di CO2, posizionando il prezzo di partenza da 26.000 euro per la full electric e 30.000 euro per la versione dotata della esclusiva tecnologia Mazda con power generator con motore rotativo, che permette di avere una vettura elettrica senza l’ansia di ricarica. Questa iniziativa, ricorda la filiale italiana, si inquadra nella Visione 2030 di Mazda che esprime la volontà di contribuire a un pianeta Terra sostenibile, fornendo molteplici soluzioni per mitigare i cambiamenti climatici, contribuendo ad una società in cui tutti si sentono sicuri di muoversi liberamente. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

