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Mattarella “Senza valori e obiettivi condivisi non può esserci pace e benessere”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Maggio 2026
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ROMA (ITALPRESS) – “Lo sviluppo è sostenibile e diviene autentico soltanto se riguarda tutti e tre quegli ambiti”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un videomessaggio al convegno “Costruire il futuro. Per un’Italia sostenibile”, in corso alla Camera. “Le grandi sfide sono oggi comuni, si manifestano, pur se in modi diversi sull’intero Pianeta e vanno necessariamente affrontate in una logica multilaterale, unendo le forze, che divise, si rivelano inadeguate. Senza valori e obiettivi condivisi, senza cooperazione, senza assunzione di responsabilità da parte di tutti non posso esservi pace, salvaguardia dell’ambiente, benessere”, ha aggiunto. “A livello nazionale ed europeo è stata adottata nel tempo una consistente normativa che colloca l’Italia insieme agli altri Stati dell’Unione Europea ai primi posti in ambito internazionale per quanto riguarda i livelli di tutela dell’ambiente e della salute. Lavorare insieme è un’agenda ambiziosa, con uno sguardo lungo, non schiacciato sul contingente, ma sintonizzato sulle dinamiche globali che riguardano la società, l’economia, l’ambiente”, ha concluso il capo dello Stato.
(ITALPRESS).
-Foto: Quirinale-

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Maggio 2026
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