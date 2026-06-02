Mattarella saluta artisti e sportivi coinvolti nello spettacolo per gli 80 anni della Repubblica

(Adnkronos) – Da Paola Cortellesi a Carlo Verdone, ma anche Gianni Morandi e Bebe Vio. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha salutato gli artisti e gli sportivi coinvolti nello spettacolo per la festa degli 80 anni della Repubblica che si terrà stasera nella piazza del Quirinale.

L’evento sarà trasmesso in diretta su RaiUno.

Tra strette di mano e saluti, Mattarella ha anche ricevuto una medaglia dalla pattinatrice Arianna Fontana. “Avrei un pensiero per lei – ha detto Fontana, consegnando al capo dello Stato una medaglia – Alle Olimpiadi abbiamo avuto l’occasione di regalare una medaglia alle persone che ritenevamo importanti. La sua telefonata dopo la prima medaglia mi ha dato più energia e forza per portare alto il tricolore”.

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