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Mattarella “Non si è stranieri a casa propria”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Settembre 2026
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ROMA (ITALPRESS) – “Le due giovani Repubbliche – rinata con l’indipendenza quella austriaca e istituita dal referendum quella italiana – vollero con saggezza, invece, affermare, con l’accordo, un principio opposto. Principio ribadito nella Costituzione Italiana: non si è ‘allogenì, stranieri, a casa propria. Sono diritti scolpiti all’art.3 della nostra Carta”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Merano per l’80° anniversario dell’autonomia della Regione Trentino Alto Adige. “Repubblica e autonomie hanno accompagnato lo sviluppo della democrazia italiana in questi decenni. La Repubblica Italiana, fin dal suo sorgere, ha ritenuto che valorizzare le specificità delle comunità collocate alle frontiere fosse un arricchimento dei valori di convivenza della nostra civiltà. Condizione che l’Unione Europea ha saputo far crescere ulteriormente, dando sempre maggiore spessore alla nostra comune cultura”, ha aggiunto.
(ITALPRESS).
-Foto: Quirinale-

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Settembre 2026
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