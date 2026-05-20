Mattarella incontra Modi: “Intensificare al massimo la nostra collaborazione”. A Villa Pamphilj il bilaterale Italia-India con Meloni

(Adnkronos) – “La sua presenza in Italia è un onore per la nostra Repubblica” e “manifesta la comune volontà di intensificare in ampia misura, al massimo possibile, la nostra collaborazione”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il primo ministro indiano, Narendra Modi.

“So – ha detto il capo dello Stato – che ha già incontrato il nostro primo ministro, che tra poco vi sarà un incontro tra i governi, tra la delegazione dei governi, che la rivedrà. So anche, mi è stato detto, che ha incontrato una rappresentanza della comunità indiana in Italia. Desidero dirle che è una comunità molto apprezzata, che opera in maniera dinamica, attiva, laboriosamente, contribuendo alla vita del nostro Paese”.

Modi è successivamente arrivato a Villa Pamphilj per il vertice bilaterale Italia-India. Ad accoglierlo, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L’incontro è allargato alle delegazioni dei due Paesi. Dopo il colloquio, alle 13 è previsto il momento delle dichiarazioni congiunte alla stampa nella Sala degli Stucchi. Al termine ci sarà il pranzo di lavoro ufficiale.

Nel pomeriggio, alle 14.40, si terrà la cerimonia di scambio degli accordi siglati tra Italia e India, che coinvolgerà diversi esponenti del governo italiano. A chiudere la giornata sarà un gesto simbolico: Meloni e Modi si recheranno nel Giardino d’Ingresso di Villa Pamphilj per la piantumazione di un albero di gelso nero, dono del primo ministro indiano al governo italiano.

“Il rapporto tra India e Italia ha ormai raggiunto una fase decisiva. Negli ultimi anni, i nostri legami si sono ampliati con uno slancio senza precedenti, evolvendo da una cordiale amicizia a un partenariato strategico speciale fondato sui valori di libertà e democrazia, nonché su una visione comune del futuro”, ha scritto Meloni su X, postando un video dell’incontro con Modi.

—

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)