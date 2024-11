Matrimonio Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: la dedica dopo il sì è da brividi

Matrimonio da favola per Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: dopo il fatidico sì, arriva la dedica da brividi della coppia di Uomini e Donne.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno coronato il loro sogno d’amore dopo cinque anni dalla bellissima scelta avvenuta a Uomini e Donne. La coppia, infatti, si è incontrata e innamorata nel programma di Maria De Filippi. All’epoca, lui era uno dei tronisti più divertenti e ironici e non sembrava affatto intenzionato a costruire una storia importante e, invece, l’incontro con Claudia ha cambiato tutto.

Dopo un lungo corteggiamento, il 13 febbraio 2019, in una location da sogno, Lorenzo sceglie Claudia durante una puntata speciale di Uomini e Donne trasmessa in prima serata e alla presenza di amici e parenti. E’ l’inizio di una vera favola d’amore che, oggi, ha portato la coppia a giurarsi amore eterno pronunciando il fatidico sì davanti a quei parenti e amici che hanno visto crescere il loro amore, già coronato dalla nascita della figlia Maria Vittoria.

Matrimonio Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: così hanno fatto piangere i fan di Uomini e Donne

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi si sono sposati a Nola, in provincia di Napoli. Lui è arrivato in chiesa accompagnato dalla mamma e, nel corso della cerimonia, visibilmente emozionato, non ha trattenuto le lacrime. Lei, invece, con un meraviglioso abito bianco super romantico, è arrivata con il padre. Grande protagonista della cerimonia anche la piccola Maria Vittoria, damigella di mamma Claudia.

Alla cerimonia, erano presenti tanti ex protagonisti di Uomini e Donne come Nilufar Addati, Giordano Mazzocchi, ex fidanzato di Nilufar che è arrivato accompagnato dalla nuova fidanzata Martina, Federico Gregucci e Clarissa Marchese che, esattamente come Claudia e Lorenzo si sono conosciuti a Uomini e Donne, Irene Capuano, ex scelta di Luigi Matroianni con il nuovo compagno Christian.

Lorenzo e Claudia hanno pronunciato il fatidico sì dopo oltre un anno dalla proposta di matrimonio scegliendo come data il 30 novembre perché amanti del periodo natalizio. Dopo essere diventati ufficialmente marito e moglie, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno condiviso le prime foto sui social scrivendo anche una splendida dedica. “Per sempre”, hanno scritto i coniugi Riccardi.

Pioggia di auguri e di like per la coppia da parte degli amici e dei fan che, dopo averli seguiti a Uomini e Donne, continuano a seguirli ancora oggi sui social.