Maserati GT2, il Tridente celebra 100 anni di storia

(Adnkronos) – Le protagoniste del weekend inaugurale del GT2 European Series powered by Pirelli 2026 non sono state soltanto le vetture in pista. A catturare l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori sono state soprattutto le nuove livree celebrative presentate da Maserati a Monza, un omaggio esclusivo a un secolo di storia sportiva e ai cento anni del celebre Tridente.

Realizzate in collaborazione con il programma di personalizzazione Fuoriserie, queste speciali configurazioni estetiche reinterpretano in chiave moderna l’eredità della leggendaria Maserati 250F, una delle monoposto più iconiche della Formula 1. Fu proprio con la 250F che Juan Manuel Fangio conquistò due titoli mondiali, nel 1954 e nel 1957, contribuendo a trasformare la vettura in una vera leggenda del motorsport.

Le nuove livree non rappresentano soltanto un esercizio di stile, ma raccontano il legame profondo tra passato e futuro. Disponibili sia sulla Maserati GT2 da competizione sia sulla super sportiva GT2 Stradale, esprimono concretamente la filosofia “from track to road”, secondo cui le competizioni diventano un laboratorio tecnologico per lo sviluppo delle vetture destinate alla strada.

Il progetto assume un significato ancora più importante perché celebra due ricorrenze fondamentali nella storia del marchio. Il 2026 segna infatti il centenario del logo del Tridente e i cento anni dalla prima partecipazione di Maserati a una competizione automobilistica.

Era il 1926 quando la Tipo 26, guidata da Alfieri Maserati, conquistò la propria categoria alla Targa Florio, diventando la prima vettura della Casa modenese a portare sul cofano il simbolo destinato a diventare uno dei più riconoscibili dell’automobilismo mondiale.

A distanza di un secolo, la Maserati GT2 raccoglie quell’eredità e la proietta nel presente. Le nuove livree celebrative viste a Monza rappresentano quindi molto più di un semplice tributo estetico: sono il simbolo di una tradizione sportiva che continua a evolversi senza dimenticare le proprie radici.

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