Mascherine, Matone-Santori (Lega): Scatoloni abbandonati con scritte in cinese, video e prove, partita la denuncia”

“L’autorità giudiziaria accerti il contenuto dei numerosi scatoloni chiusi e con scritte in cinese abbandonati nella caserma dell’ex VIII Cerimant su via Prenestina. Assurdo che non si sappia con certezza che cosa c’è dentro ai pacchi destinati alle Asl, se mascherine o camici, e nel caso delle prime di quali tipo siano e se abbiano regolare certificazione CE. Vogliamo sapere quale ente ha commissionato questo carico. Verosimilmente questa è la merce per la quale sono stati spesi 11 milioni di soldi pubblici durante l’emergenza Covid, quelli che la Corte dei conti, come riportato da molti organi di stampa, ha chiesto indietro al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. In una denuncia querela circostanziata e supportata da prove e video, chiediamo alla Procura della repubblica, alla Procura militare e alla Corte dei conti, che siamo certi interverranno con celerità e rigore ciascuna per la propria competenza, di fare luce sulla vicenda e di individuare e perseguire tutti gli eventuali responsabili”. Lo dichiarano in una nota congiunta la deputata Simonetta Matone e il consigliere Fabrizio Santori, capogruppo in Campidoglio, i due rappresentanti della Lega che hanno presentato una denuncia querela a tutte le autorità preposte dopo il sopralluogo effettuato, a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini, nella sede dell’ex VIII Cerimant .

