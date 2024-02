Mark Zuckerberg recensisce Apple Vision Pro: “Quest 3 è migliore su tutto”

(Adnkronos) – A poche settimane dal lancio sul mercato di Apple Vision Pro, il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha deciso di esporsi in prima persona e pubblicare un video nel quale espone i propri pensieri sul visore della Mela. Meta è produttrice di Quest 3, rivale diretto di Vision Pro nel campo dei device per la realtà mista. Nel corso del video pubblicato sul suo account Instagram, Zuckerberg svela il suo verdetto ufficiale, sostenendo che il Quest 3 non solo è più conveniente, ma è, in termini assoluti, un prodotto superiore rispetto al Vision Pro. Attraverso il sistema di passthrough video del Quest 3, direttamente dal suo soggiorno, evidenzia i compromessi effettuati da Apple per incorporare un display all'avanguardia in un dispositivo da indossare comodamente sulla testa. Tra questi, sottolinea il minor peso del Quest 3 (120 grammi in meno), che risulta più confortevole per sessioni prolungate, una maggiore libertà di movimento data l'assenza di un pacchetto batterie collegato con fili e un campo visivo più ampio. Zuckerberg non nasconde la sua preferenza per le opzioni di controllo fisico e il tracking delle mani offerti dal Quest, pur riconoscendo l'utilità del tracking oculare in alcuni scenari, e anticipa il suo ritorno nei futuri visori Meta, dopo essere stato introdotto nel Quest Pro. Nonostante ammetta che il Vision Pro possa essere considerato un migliore dispositivo per l'intrattenimento, sostiene che la libreria di contenuti "immersivi" di Meta sia superiore, almeno per ora. Il CEO di Meta non manca di sottolineare la differenza di prezzo, indicando il Quest 3 come "circa sette volte meno costoso" rispetto al Vision Pro. Conclude il video ringraziando il suo team, che lavora allo sviluppo di visori VR da tempo, trasmettendo un messaggio di tranquillità e fiducia nel futuro. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

