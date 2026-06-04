Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Marjane Satrapi morta d’amore, il caso della regista franco-iraniana

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Giugno 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
L’artista franco-iraniana Marjane Satrapi, diventata celebre in tutto il mondo con il fumetto e il film “Persepolis”, è morta all’età di 56 anni. Lo ha appreso l’Afp. “Marjane Satrapi è morta di dolore, poco più di un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e l’amore della sua vita”, si legge in un comunicato dei suoi cari trasmesso all’agenzia francese.  

Produttore, attore e sceneggiatore, Mattias Ripa è morto l’8 aprile 2025. 

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Giugno 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

“Zia, corri. Papà ha ucciso mamma”. La chiamata del figlio di Vincenza, uccisa ad Andria

4 Dicembre 2023
ambulanza

Ardea, frontale tra auto in via Severiana: muore 39enne di Pomezia e 47enne di Ardea

10 Agosto 2017

Mattarella “Grave allarme e forte indignazione per l’attentato a Trump”

14 Luglio 2024

Latina, donazione: al lavoro per un percorso di consapevolezza

23 Dicembre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno