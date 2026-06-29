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Marito ministra Roccella disperso, ricerche con droni sul lago di Vico

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della Famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio dopo essersi tuffato nel lago di Vico, nel viterbese.  

Impegnate nelle ricerche le squadre di sommozzatori dei vigili del fuoco di Roma, Napoli e Milano con un’ulteriore imbarcazione e il supporto dei droni sia per le ricognizioni dall’alto sia per le ricerche subacquee. 

La coppia aveva deciso di approfittare del sabato per godersi una giornata in barca al lago; mentre erano al largo, Cavallari si è tuffato per fare un bagno, ma non è più riemerso dalle acque. La ministra ha quindi lanciato l’allarme. 

Docente universitario nel campo dell’architettura e dell’ingegneria delle costruzioni, Luigi Cavallari è una figura molto riservata. Sposato dal 1976 con la ministra Roccella, con lei ha due figli. Per diversi anni professore di Tecnologia dell’architettura all’università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, nel corso della sua carriera accademica ha ricoperto diversi incarichi interni, tra cui la direzione del dipartimento di Tecnologie dell’ambiente costruito e la guida del corso di laurea in Ingegneria delle costruzioni. 

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