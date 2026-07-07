Marine Le Pen condannata a 3 anni ma potrebbe candidarsi

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Marine Le Pen, presidente del gruppo Rassemblement national nell’Assemblea nazionale francese, è stata condannata dalla Corte d’Appello di Parigi a tre anni di detenzione (due sospesi, uno con braccialetto elettronico) e 45 mesi di ineleggibilità di cui 30 però con la condizionale, per appropriazione indebita di fondi pubblici.

Una pena che avesse comportato un’ineleggibilità di oltre due anni le avrebbe impedito di partecipare alle prossime presidenziali, in calendario il 18 aprile. Questa condanna, invece, le consentirebbe in linea di massima di partecipare alla campagna e al voto. Tocca ora a lei fare sapere la propria decisione, visto che la leader del partito nazionalista aveva subordinato la sua candidatura alla condizione di non essere condannata per un reato che la obbligasse a indossare un braccialetto elettronico.

(ITALPRESS).

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