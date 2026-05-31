Marina di Pietrasanta, inaugurato il Tala Beach. Più di mille gli ospiti

PIETRASANTA (LUCCA) (ITALPRESS) – Marina di Pietrasanta ha accolto ieri sera l’inaugurazione di Tala Beach, il nuovo progetto balneare e di ospitalità ideato da Dimitri Kunz D’Asburgo Lorena e Daniela Santanchè.

Oltre mille persone hanno partecipato all’evento inaugurale che ha trasformato il nuovo stabilimento in uno degli appuntamenti più esclusivi e partecipati dell’inizio della stagione estiva. Tra gli ospiti presenti numerosi amici della coppia e personalità del mondo delle istituzioni, dell’imprenditoria e dello spettacolo, tra cui il Presidente del Senato Ignazio La Russa.

Tala Beach nasce con l’ambizione di diventare un punto di riferimento per il turismo di alta gamma della costa toscana, coniugando – si legge in una nota – eleganza, qualità dei servizi, ristorazione d’eccellenza e attenzione ai dettagli. Un progetto pensato per rafforzare ulteriormente il posizionamento della Versilia tra le destinazioni più attrattive del Mediterraneo.

Nel corso della serata Daniela Santanchè ha spiegato la filosofia che ha ispirato l’iniziativa: «Non abbiamo segreti. Questa è un’impresa libera. E’ una bella festa, ma non è la mia festa: è l’avvio di una nuova avventura imprenditoriale che darà lavoro e porterà valore aggiunto al territorio».

L’ex ministra ha inoltre definito Tala Beach uno stabilimento capace di offrire alla Versilia «un respiro internazionale», richiamando località simbolo del turismo esclusivo come Saint-Tropez e Portofino. Con la consueta ironia ha poi aggiunto: «Io sono come la Coca-Cola, alla fine piaccio a tutti».

Pensato per offrire un’esperienza esclusiva e internazionale, Tala Beach dispone di oltre 200 coperti e ha già generato importanti ricadute occupazionali con l’assunzione di 55 collaboratori, confermando – si legge nella nota – la volontà degli ideatori di investire concretamente sul territorio.

L’inaugurazione ha rappresentato il debutto ufficiale di una struttura destinata a diventare una delle nuove eccellenze dell’ospitalità italiana, contribuendo alla crescita economica, turistica e occupazionale della Versilia.

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(ITALPRESS).