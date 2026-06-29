Maria Luisa Tatoli presenta “Trame di Potere”: il libro-inchiesta sulla giustizia a Trani

C’è un libro destinato a far discutere perché affronta senza mezzi termini uno dei temi più delicati del nostro Paese: il funzionamento della giustizia. Si intitola Trame di Potere – Giustizia Svenduta a Trani ed è l’opera dell’avvocata Maria Luisa Tatoli, che attraverso il racconto della propria esperienza personale propone una riflessione critica sul sistema giudiziario italiano e, in particolare, su quello che definisce il “Sistema Trani”. Il volume intreccia memoria autobiografica, analisi giuridica e denuncia civile, ricostruendo un procedimento giudiziario che l’autrice considera privo di fondamento e segnato da irregolarità, pressioni e conflitti d’interesse.

Nel libro, Tatoli sostiene come il diritto alla presunzione d’innocenza possa essere compromesso quando il peso mediatico e le dinamiche investigative finiscono per prevalere sull’accertamento della verità. L’opera amplia poi lo sguardo oltre il caso personale, richiamando altri episodi di presunta malagiustizia e invitando il lettore a interrogarsi sul delicato equilibrio tra esercizio del potere giudiziario, tutela dei diritti fondamentali e garanzie costituzionali.

Con uno stile diretto e privo di concessioni, Trame di Potere – Giustizia Svenduta a Trani si propone come un contributo al dibattito pubblico sulla necessità di riformare il sistema giudiziario, ponendo al centro temi come la trasparenza, la responsabilità delle istituzioni e la tutela dei diritti civili. Un volume destinato a suscitare confronto e riflessione tra operatori del diritto, cittadini e chiunque voglia approfondire le criticità della giustizia italiana contemporanea.

Il volume Trame di Potere – Giustizia Svenduta a Trani, pubblicato da Nuova Palomar, è disponibile nelle principali librerie online, tra cui Amazon e Feltrinelli, oltre che attraverso i principali circuiti di distribuzione editoriale.