Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Mare, Prete (Unioncamere): “Per l’Italia ruolo centrale nella dimensione sottomarina del Mediterraneo”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “La dimensione sottomarina è una importante novità nelle politiche industriali e del mare del nostro Paese. La posizione geografica dell’Italia, al centro del Mediterraneo, ha favorito la concentrazione di infrastrutture critiche: cavi per telecomunicazioni ed elettrodotti che fanno del Paese uno snodo cruciale tra Europa, Africa e Medio Oriente”. Lo ha dichiarato Andrea Prete, presidente di Unioncamere, durante la presentazione del 1° Rapporto nazionale sulla Dimensione Subacquea Italiana organizzata al Senato su iniziativa della senatrice Simona Petrucci, presidente dell’Intergruppo Parlamentare sull’Economia del Mare.  

“Questa centralità evidenzia una esposizione a rischi (e conseguenti oneri di sorveglianza e manutenzione), ma anche opportunità, legate allo sfruttamento delle risorse non biologiche ed allo sviluppo di tecnologie utilizzabili in ambiti sia militari che civili. Opportunità che le imprese stanno cogliendo, almeno da un decennio, grazie a conoscenze strategiche e tecnologie esclusive, legate al possesso di oltre 12,6 mila brevetti. Un ristretto gruppo di imprese dalle grandissime potenzialità anche in un’ottica di sviluppo di filiera”, ha sottolineato . 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Aprilia, rifiuti abbandonati in modo illecito: le telecamere di videosorveglianza riprendono un trasgressore

19 Marzo 2018

Ardea, esposto di Luca Fanco: “Rifiuti e degrado sulle spiagge”

21 Maggio 2018

La Città di Aprilia celebra gli 80 anni della sua Inaugurazione. Ieri la riapertura al pubblico della Sala Consiliare “Luigi Meddi” dopo i lavori di ristrutturazione

30 Ottobre 2017

Trovato a verniciare con delle bombolette spray nei giardini pubblici: sanzionato

29 Settembre 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno