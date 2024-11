Mare Fuori, Maria Esposito di nuovo single? L’indiscrezione, “C’entra Massimiliano Caiazzo”

A quanto pare la star di Mare Fuori Maria Esposito (l’amata Rosa Ricci), potrebbe essere tornata single. E potrebbe esserci stato lo “zampino” di Massimiliano Caizzo.

Era nata da poco la love story tra Maria Esposito, (l’affascinante Rosa Ricci di Mare Fuori) e Rocco De Angelis. I due pare si siano conosciuti solo qualche mese fa. Il ragazzo lavorerebbe come bartender nel nuovo locale di Maria inaugurato da poco ai Quartier Spagnoli e all’inizio sembravano davvero una coppia molto affiatata.

Si erano infatti mostrati insieme proprio al locale di Maria, intenti a divertirsi. I due non hanno ufficializzato subito la loro storia d’amore, restando per qualche tempo “nell’ombra”. Eppure sul web erano tutti sicurissimi che tra loro fosse nato qualcosa, tanto che hanno iniziato a circolare molti articoli sul web relativi nuovo amore sbocciato.

E, infatti, poco dopo Maria ha confermato la liaison con De Angelis su Instagram con un post molto romantico: “Può sembrare una storia come tante, ma sembra quell’amore dei film”, ha scritto l’attrice a corredo di una serie foto con il suo amato. Tuttavia, dopo il breve flirt, pare che i due si stiano già allontanando. Ma per quale motivo? A lanciare la ‘bomba’ è stata Deianira Marzano.

Maria Esposito di nuovo single? Spunta Massimiliano Caiazzo, che ruolo avrebbe avuto

Stando ad alcuni messaggi ricevuti da Deianira (e da lei prontamente ripubblicati su Instagram); la Esposito e De Angelis non si sarebbero più visti insieme in questi ultimi giorni. Di recente l’attrice e imprenditrice è andata a ballare, ha affermato una follower di Deianira, ma di De Angelis nessuna traccia. “Pare siano in crisi”, ha scritto la Marzano in risposta al messaggio.

Il presunto motivo? Per la Marzano ci sarebbe lo zampino di Massimiliano Caizzo in tutto ciò, dal momento che secondo l’esperta di gossip la Esposito ne sarebbe sempre stata segretamente innamorata. “Io ho la mia idea da sempre, la Esposito è sempre stata innamorata di Caiazzo”, ha scritto in un secondo messaggio IG.

Poco dopo, un’altra follower della Marzano ha gettato altra carne sul fuoco. La follower ha raccontato che durante una sua live la Esposito avrebbe accennato a Caizzo, dicendo: “Sì sì, Massimiliano verrà qua, ci siamo già sentiti”. Secondo la follower, “si dice che il suo fidanzato non apprezzi molto questa ship o idea che Maria sia interessata a Massimiliano“. Per ora si tratta solo di voci, non resta che aspettare che emergano ulteriori dettagli sulla presunta rottura tra l’attrice e il bartender.