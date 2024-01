Mare Fuori 4, ci siamo: quando esce, episodi, dove vederlo

(Adnkronos) – Attesa finita per 'Mare Fuori 4'. Da domani giovedì 1 febbraio 2024 fan e appassionati della serie Rai potranno vedere i primi 6 episodi della quarta stagione disponibili in anteprima su Raiplay. Da mercoledì 14 febbraio poi la serie approda in prima serata su Rai 2. In tutto 12 episodi, suddivisi in 6 settimane di programmazione. La serie, che racconta le vicende di ragazzi detenuti in penitenziario a Napoli, ha avuto un successo straordinario raggiungendo milioni di spettatori. 'Mare Fuori 4', una coproduzione Rai Fiction – Picomedia, prodotto da Roberto Sessa, regia di Ivan Silvestrini, si riapre su Rosa, Carmine, Mimmo, Kubra, Dobermann, Cucciolo e Micciarella. Quale sarà il loro percorso? Quali le scelte anche di Pino, Edoardo, Cardiotrap, Giulia e Silvia? A sottolineare le emozioni dei personaggi della quarta stagione di 'Mare Fuori' le musiche composte dal maestro Stefano Lentini. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...