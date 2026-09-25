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Manchester City, ‘stangata’ in arrivo? Il club giudicato colpevole di 114 irregolarità nel fair play finanziario

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Il Manchester City è stato riconosciuto responsabile per 114 delle 115 violazioni contestate dalla Premier League nell’ambito del lungo procedimento relativo alle presunte irregolarità finanziarie del club. A riportarlo è The Athletic, che cita fonti a conoscenza della vicenda, rimaste anonime in quanto non autorizzate a rilasciare dichiarazioni pubbliche. La decisione riguarda dunque quasi tutte le accuse mosse nei confronti del club inglese, mentre per il momento non sono ancora state stabilite le eventuali sanzioni. Come riferito da The Athletic, tutte le opzioni previste dai regolamenti della Premier League restano sul tavolo. Il Manchester City, inoltre, dovrebbe presentare ricorso contro la decisione. 

Un portavoce del club inglese ha dichiarato a The Athletic che “il procedimento della Premier League è ancora in corso, con elementi significativi ancora da completare e soggetti a stretta riservatezza”. Il City ha quindi ribadito la linea già adottata nel febbraio 2023, quando aveva accolto con sorpresa le accuse e aveva assicurato di essere in possesso di un “prove inconfutabili” a sostegno della propria posizione. 

“Il club – ha aggiunto il portavoce – ha rispettato diligentemente il giusto processo per otto anni, sulla base dell’aspettativa che il consiglio e l’esecutivo della Premier League agissero come regolatore indipendente, imparziale ed equo, libero da influenze di parte”. Restano ora da capire quali saranno le conseguenze della decisione e quale sarà l’esito dell’eventuale ricorso presentato dal City. 

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