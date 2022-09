Maltempo, Ecoitaliasolidale: la Capitale risulta impreparata anche con il maltempo previsto per i prossimi giorni

“Previsioni di piogge nei prossimi giorni ed il rischio per la Capitale anche con l’attuale amministrazione guidata dal Sindaco Gualtieri, è sempre lo stesso, caduta di alberi e rami non portati e strade allagate”.

A lanciare l’allarme Piergiorgio Benvenuti, Presidente del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale e Fabio Ficosecco responsabile romano .

“Siamo in autunno e la caduta delle foglie è naturale, mentre non sembra naturale la mancanza di una adeguata pianificazione per la raccolta, che si somma alla mancanza di manutenzione e pulizia dei tombini stradali”.

“Una città che ancora una volta potrebbe essere messa in ginocchio per mancanza di una adeguata manutenzione del patrimonio ambientale, degli alberi, della carenza di un piano foglie adeguato, della pulizia delle caditoie stradali – concludono Benvenuti e Ficosecco- anche in una condizione meteo ampiamente prevista per i prossimi giorni”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...