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Malore per comandante aereo, atterraggio d’emergenza a Malpensa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
Un volo Lot Polish Airlines in viaggio da Palma di Maiorca a Varsavia ha effettuato questa notte un atterraggio non programmato all’aeroporto di Malpensa dopo che il comandante ha accusato un malore durante il volo. Lo scalo lombardo ha attivato le procedure di emergenza, con l’intervento dei mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco.  

Secondo quanto appreso da AdnKronos, l’aereo è atterrato senza problemi e, fortunatamente, non è stato necessario alcun intervento sanitario. Nessuna conseguenza per i passeggeri a bordo. 

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