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Malagò: “Ci può essere una sorpresa sul nome del dt della Nazionale”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
“Questa è la settimana decisiva, non cambio opinione. Siamo a giovedì e spero nel weekend di calmare l’agitazione. Sto lavorando molto, sono sul pezzo, ci può anche essere una sorpresa. Grande? Questo sta a voi giudicarlo”. Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò si esprime così sul nome del prossimo direttore tecnico della Nazionale.  

Al momento non c’è ancora il sì di Paolo Maldini, indicato dai più come grande favorito per il ruolo. “Magari si va facilmente su altre situazioni. Una volta superato questo primo argomento, vedo meno complicato il resto, paradossalmente”, aggiunge il numero uno del calcio italiano, al microfono di Sky Sport, a margine della cerimonia delle lauree honoris causa dell’Acs Asomi College of Science al Salone d’onore del Coni.  

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