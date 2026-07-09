Astrotarocchi 10 luglio 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 10 luglio 2026

🌻Ariete siete pronte a uscire dal guscio! Una bellissima notizia, un invito a un evento o una proposta d’incontro sta per arrivarvi all’improvviso, catapultandovi al centro dell’attenzione generale. Se avete un progetto da presentare agli altri, questo è il momento perfetto per farlo, perché riceverete una risposta entusiasta. Accogliete con un sorriso questo turbine di novità, uscite, divertitevi e lasciatevi guardare, perché la vostra energia oggi è assolutamente magnetica e contagiosa!

🌻Toro i vostri tormenti e i vostri dubbi finiscono qui! Se vi siete sentite perse in una situazione intricata, lavorativa o personale, sta per arrivare la svolta decisiva. Troverete (o vi verrà offerta) una soluzione immediata e brillante che vi permetterà di gettarvi tutto alle spalle e di sbloccarvi. Il Labirinto è superato: attraversate il ponte con fiducia, perché la strada davanti a voi ora è dritta, chiara e priva di ostacoli!

🌻Gemelli la vostra correttezza e la vostra pazienza stanno per essere ricompensate in modo tangibile! È in arrivo un flusso fortunato che sbloccherà affari, risolverà questioni economiche o vi porterà un guadagno inaspettato, il tutto in un clima di assoluta trasparenza e serenità. Le vostre finanze e i vostri progetti più cari sono protetti e destinati a crescere. Godetevi questo momento di grande benessere materiale e interiore, perché ve lo siete meritato ampiamente!

🌻Cancro se avete vissuto un momento di buio, di fermo o di forte stress, la sofferenza finisce qui. Dalle ceneri di ciò che si è chiuso nasce immediatamente una grandissima e inattesa opportunità. La fortuna vi assiste proprio adesso, girando la ruota a vostro favore in un lampo. Accogliete questo cambiamento e lasciate andare il passato: il peggio è alle spalle e il destino ha già pronto per voi un bellissimo colpo di fortuna che vi farà tornare a respirare e a sorridere!

🌻Leone i vostri desideri più puri sono ascoltati e protetti dall’alto. Se state aspettando un segnale o l’aiuto di qualcuno, un uomo fidato e dalle intenzioni nobilissime si rivelerà una vera e propria benedizione per voi, portando armonia e soluzioni. Se invece riguarda un vostro progetto personale, la stesa vi dice che le vostre azioni sono guidate da una fortuna immensa. Continuate a sperare e a coltivare i vostri sogni con fiducia, perché la notte è finita e la vostra stella sta brillando più forte che mai!

🌻Vergine non abbiate paura dei chiarimenti o di dover tagliare via con energia ciò che non funziona più. Questa fase di sfoltimento e di pulizia interiore o pratica è lo slancio necessario che vi permetterà finalmente di spiccare il volo! Una volta spazzato via il vecchio, la Cicogna porterà una trasformazione bellissima, una novità entusiasmante o una vera e propria rinascita che stavate aspettando da tempo. Il passato si cancella, la vita si rinnova!

🌻Bilancia se in famiglia, nel vostro ambiente domestico o dentro di voi c’è stato un momento di maretta, di confusione o di preoccupazione, la tempesta è ormai superata. Il brutto tempo passa e lascia spazio alla stabilità di sempre. Le nuvole si sciolgono e la luce torna a illuminare il vostro nido, portando chiarimenti definitivi, armonia tra le mura domestiche e una profonda, bellissima sensazione di sicurezza e protezione. Siete al sicuro, e la serenità è tornata a casa!

🌻Scorpione la fortuna aiuta gli audaci! Se stavate esitando di fronte a una scelta, o se vi sentivate in bilico sul da farsi, la stesa vi invita a lanciare i vostri dadi e a fidarvi del destino. Una mossa spontanea, un piccolo rischio o un incontro del tutto casuale si trasformeranno in una sorpresa meravigliosa, un successo o un bellissimo riconoscimento che vi farà battere il cuore. Scommettete su voi stesse e sul presente, perché la ruota sta girando e il premio in palio è un bellissimo sorriso della vita!

🌻Sagittario il tempo dei giochi e delle ambiguità è scaduto! Se attorno a voi c’è stata una persona falsa o una situazione poco chiara (anche a livello lavorativo o burocratico), la Torre interviene per fare pulizia profonda. Le finzioni cadono da sole e la verità viene alla luce, permettendovi di prendere le distanze e di proteggere la vostra energia dietro mura solidissime. Non abbiate paura di erigere un muro o di allontanare chi non merita la vostra fiducia: ne uscite protette, libere da ogni inganno e più forti che mai!

🌻Capricorno fate molta attenzione alle voci e alle confidenze che circolano in questo momento! Dietro parole apparentemente dolci, complimenti o confidenze amichevoli potrebbe nascondersi una trappola, un doppio fine o qualcuno che sta cercando di carpire informazioni per usarle a proprio vantaggio. Non tutto ciò che sentite corrisponde alla verità.

🌻Acquario tutto ciò che avete covato nel profondo, i sogni che sembravano bloccati o sepolti e i desideri per cui avete tanto scavato, ora sono pronti a spiegare le vele! Non è più il tempo di rimanere chiuse in voi stesse o di tenere i vostri talenti nascosti. Una situazione ferma da tempo si sblocca e inizia a muoversi velocemente verso la sua realizzazione.

🌻Pesci è arrivato il momento di scegliere, e la strada giusta è quella che risuona con la vostra anima! Se vi sentivate nell’incertezza, la Luna spazzerà via le ombre e vi mostrerà chiaramente dove vi porta il cuore. Questa scelta vi condurrà verso una bellissima fioritura interiore, una maggiore visibilità o la realizzazione di un desiderio che custodite da tempo. Fidatevi delle vostre intuizioni

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