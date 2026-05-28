Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Magnier vince in volata la 18^ tappa, Vingegaard saldamente in rosa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Maggio 2026
1 minuto di lettura

PIEVE DI SOLIGO (ITALPRESS) – Paul Magnier vince in volata la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, la Fai della Paganella-Pieve di Soligo di 171 km. Il velocista della Soudal Quick-Step ha preceduto sul traguardo Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) e Jonathan Milan (Lidl-Trek). La maglia rosa rimane saldamente sulle spalle di Jonas Vingegaard. In attesa delle ultime salite, la tappa è stata caratterizzata dalla consueta fuga da lontano. Mattia Bais e Andrea Mifsud (Polti VisitMalta), James Shaw (EF Education-EasyPost) e Jonas Geens (Alpecin-Premier Tech) sono stati i quattro battistrada. Il gruppo maglia rosa ha gestito a distanza senza mai forzare il ritmo, concedendo circa due minuti di vantaggio agli attaccanti. Il gruppo è tornato compatto a circa 20 chilometri dall’arrivo: solo Geens ha resistito più a lungo, restando in fuga fino ai piedi del Muro di Cà del Poggio. Nel frattempo, l’ex maglia rosa Afonso Eulalio, nonostante una caduta, ha attaccato sorprendendo Vingegaard, che però ha risposto immediatamente. Negli ultimi cinque chilometri è successo di tutto: Kulset ed Eulalio hanno provato a guadagnare secondi preziosi, ma i velocisti sono rientrati per la volata finale. A imporsi è stato Paul Magnier, al suo terzo successo in questa Corsa Rosa. Domani in programma la diciannovesima e terzultima tappa, la Feltre-Alleghe (Piani di Pezzè) di 151 km, con cinque GPM e circa 5000 metri di dislivello.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Europee, Tridico: “Conte mi ha chiesto di candidarmi con M5S, ci sto pensando”

17 Gennaio 2024

Scuola, rinnovo contratto 2024: le novità

19 Gennaio 2024

Anzio, servizio di refezione scolastica: termine ultimo per le iscrizioni venerdì 12 ottobre

11 Ottobre 2018

Morbillo, casi in aumento: ecco perché secondo gli esperti

9 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno