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Made in Italy: Salvitti, ‘servono imprese capaci di creare valore lungo tutta la catena produttiva’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Maggio 2026
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(Adnkronos) – “Dal grano al biscotto: un modello industriale come quello di Mondelez rafforza territori, agricoltura e occupazione” 

“Siamo qui per rendere omaggio a Mondelez, un’azienda importante per il territorio italiano, non soltanto per i risultati economici raggiunti, ma soprattutto per il modello di impresa che rappresenta”. Lo spiega il senatore Giorgio Salvitti, in occasione dell’evento ‘Dal grano al biscotto: Oro Saiwa celebra 70 anni di valore industriale, filiera e cultura alimentare italiana’, organizzato presso il Senato della Repubblica Italiana da Mondelēz Italia in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026 – e promosso dal Senatore Giorgio Maria Bergesio. 

Secondo Salvitti, il valore strategico di realtà come Mondelez risiede nella capacità di costruire e sostenere filiere produttive integrate, in linea con la visione portata avanti dal Ministero dell’Agricoltura. “La creazione e il rafforzamento delle filiere rappresentano un elemento fondamentale per far crescere il settore agroalimentare e generare ricchezza in tutti i passaggi della produzione”, ha dichiarato. 

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