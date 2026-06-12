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Macron-Meloni, primo summit bilaterale il 25 giugno ad Antibes

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Giugno 2026
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(Adnkronos) – L’Eliseo ufficializza data e luogo del vertice intergovernativo tra Italia e Francia, il primo di Emmanuel Macron con Giorgia Meloni, oltre che il primo fra i due Paesi dopo quello di Napoli del febbraio del 2020. Il vertice si terrà il 25 giugno ad Antibes. “Questo vertice – sottolinea l’Eliseo -permetterà di approfondire la cooperazione franco-italiana in molti settori strategici, in particolare la difesa, lo spazio, l’energia e le infrastrutture”. 

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