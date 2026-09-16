Lutto per Koeman, è morta la moglie Bartina

(Adnkronos) – Grave lutto per l’ex ct dell’Olanda Ronald Koeman: è morta la moglie Bartina, stroncata da un tumore al seno. A dare il triste annuncio lo stesso allenatore sui social. “Con profondo dolore, ma anche con grande orgoglio e amore, salutiamo la mia meravigliosa moglie, la nostra amatissima mamma e nonna”, ha scritto Koeman a corredo di un tenero scatto in bianco e nero della coppia. Koeman e la moglie hanno trascorso 41 anni di vita insieme e hanno tre figli Debbie, Tim e Ronald Jr., quest’ultimo diventato a sua volta calciatore e portiere professionista.

Bartina Koeman, 65 anni, combatteva dal 2010 con un tumore al seno. Dopo i primi trattamenti, dalla chemioterapia alla radioterapia, il tumore era entrato in remissione, salvo poi ricomparire e raggiungere la spina dorsale. Negli ultimi mesi le condizioni di salute erano peggiorate.

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