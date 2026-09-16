Becker difende Zverev: “Vince perché non ci sono Sinner e Alcaraz? Adesso basta, merita rispetto”

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Boris Becker difende Alexander Zverev dopo il trionfo agli Us Open. “Penso che sia triste che subito dopo la vittoria a New York siano arrivate forti critiche a Zverev. Non è giusto che si dica che ha vinto solo perché non ci sono Sinner e Alcaraz o perché ha avuto un tabellone facile”. Il leggendario tennista, tra le altre cose il più giovane vincitore della storia di Wimbledon e primo campione tedesco degli Us Open, ha parlato così al ‘Becker Petkovic Podcast’, esaltando i grandi risultati del suo connazionale nel 2026 e complimentandosi con lui.

Dopo la vittoria di Zverev contro Shelton nell’ultimo atto dello Slam americano, Becker ha spiegato: “Innanzitutto, non è colpa sua se Sinner si è infortunato e Alcaraz è stato fuori quattro mesi. Lui può solo battere gli avversari che ha di fronte, trovo certi discorsi davvero inaccettabili. Zverev ha vinto due Slam, ha giocato tre finali consecutive e in Australia era arrivato a servire per il match nella semifinale degli Australian Open contro Alcaraz”. Una presa di posizione netta per difendere l’attuale numero due del ranking Atp, che nelle prossime settimane potrebbe addirittura diventare il numero uno del mondo: “La gente – ha concluso Becker – deve finalmente riconoscergli il rispetto che merita”.

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