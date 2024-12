Lutto per Gemma Galgani, la notizia ha devastato la dama: il messaggio di dolore

Gemma Galgani ha ricevuto una terribile notizia, la dama di Uomini e Donne è sconvolta dal dolore e da questa perdita improvvisa.

Una nuova puntata di Uomini e Donne sta andando in onda ma intanto Gemma Galgani è distrutta dal dolore per una perdita improvvisa, una notizia che ha appreso e che arriva come un fulmine a ciel sereno poco prima del Natale, un momento che dovrebbe essere di gioia e allegria.

La Galgani ha dovuto fare i conti con un lutto che l’ha letteralmente sconvolta, immediato il messaggio della dama che ha espresso tutta la sua sofferenza in questo modo.

Gemma Galgani distrutta dalla perdita del suo ex, l’addio della dama di Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne che sta andando in onda questo lunedì 16 dicembre potrebbe non avere come telespettatrice Gemma Galgani. La dama è stata colpita da un lutto e sta facendo i conti con un grande dolore, è scomparso Ennio Zingarelli, ex cavaliere del daiting show ed ex di Gemma.

La dama ha condiviso tutto il suo dolore in una storia social molto semplice, un cuore infranto su sfondo nero, la dimostrazione della grande sofferenza che sta provando in questo momento. Gemma ha poi aggiunto una canzone di sottofondo a quest’immagine, “Sei nell’anima” di Gianna Nannini, ricordando quanto questa persona le sia rimasta nel cuore.

Ennio Zingarelli era uno dei volti storici del trono over, è stato il primo cavaliere con cui Gemma Galgani ha avuto una relazione all’interno del programma di Maria De Filippi, prima ancora di quella avuta con Giorgio Manetti. I telespettatori più attenti del programma ricorderanno senz’altro che la storia sembrava essere talmente seria, che Gemma ed Ennio festeggiarono una festa di fidanzamento con tanto di proposta di matrimonio.

La storia si concluse perché Ennio non era sicuro a voler firmare le carte del divorzio con la prima moglie, così Gemma – davanti a quest’incertezza – preferì chiudere definitivamente la storia e tornò a Uomini e Donne, dove chiaramente raccontò cosa era accaduto con Ennio. La scomparsa dell’ex cavaliere, che aveva 86 anni, è stata comunque un duro colpo per Gemma. La dama si affezionò molto a lui e anche se la relazione non durò, gli voleva comunque un grande bene.

I funerali di Ennio Zingarelli saranno celebrati martedì 17 dicembre alle ore 15.30 a Udine, presso la Casa Funeraria Mansutti. Al momento Gemma non ha lasciato intendere se deciderà di partecipare all’ultimo saluto dell’ex cavaliere di Uomini e Donne.