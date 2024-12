Lutto al Grande Fratello, l’annuncio appena arrivato: tutti in lacrime

Dal Grande Fratello è arrivata una terribile notizia per uno dei concorrenti che non ha trattenuto le lacrime. Un lutto dolorosissimo.

Il Grande Fartello continua a far parlare di sé, nonostante gli ascolti non proprio altissimi. A catturare l’attenzione dei telespettatori e del pubblico sui social sono i continui litigi tra i concorrenti di questa edizione e le love story che sono nate strada facendo. Ultimamente i riflettori sono stati puntati su Helena e Shaila, ormai ai ferri corti, anzi cortissimi. Le due chiaramente non si sopportano e non possono fare a meno di scontrarsi duramente quasi ogni giorno.

Al centro degli scontri c’è sempre Lorenzo Spolverato, a cui entrambe sono legate: Helena è la ex fiamma, mentre Shaila quella attuale. Una situazione difficile da sopportare per entrambe, trovandosi tuti e tre sotto lo stesso tetto. Nell’ultima puntata le due sono state anche riprese severamente da Alfonso Signorini per aver alzato troppo i toni e aver usato parole davvero offensive durante i loro litigi.

Jessica Morlacchi, la terribile notizia ricevuta all’improvviso

Parallelamente, anche l’ambigua amicizia tra Jessica e Luca sta catturando interesse. Secondo molti, l’ex cantante dei Gazosa sarebbe innamorata dell’amico, e in passato aveva anche parlato in modo abbastanza chiaro delle sue emozioni in sua presenza.

“Per me Luca non ve lo so neanche spiegare cosa è, quando mi parla non riesco nemmeno a guardarlo, non reggo il suo sguardo. Sono emozioni talmente forti che ti arrivano come treni allo stomaco e ti spiazzano, è bellissimo. È un segreto solo mio”, aveva detto. Eppure pare che l’uomo – bisessuale e fidanzato da otto anni con un uomo – non ricambi i suoi sentimenti, per questo la loro amicizia si sarebbe raffreddata ultimamente.

Come ha spiegato lo stesso Luca, lui si è accorto del desiderio di Jessica di prendere un po’ le distanze e lo ha assecondato, in modo che questo possa aiutarla a sentirsi meglio. “Questa cosa bella che abbiamo, lei la deve proteggere. Anche da sé stessa“, ha detto qualche giorno fa a Pamela Petrarolo.

In tutto questo, proprio ieri è arrivata una notizia tremenda per Jessica: il suo amato cagnolino Camillo è venuto a mancare. La triste notizia le è stata comunicata in confessionale, dal quale la donna è uscita piangendo. I coinquilini hanno subito dimostrato vicinanza emotiva e Javier è andato ad abbracciarla per consolarla. Che Jessica possa pensare di abbandonare al Casa, dato il momento difficile che sta vivendo? Per ora non sembra intenzionata a farlo.