Love Ghost – è uscito il video di “Dirty Pixxx”

I Love Ghost si uniscono con Bali Baby per il loro nuovo singolo “Dirty Pixxx”. Prodotto da Mike Summers [Kendrick Lamar, Lil Wayne, Tech N9ne], è una sorta di gioco.

Dal frontman dei Love Ghost Finnegan Bell: “L’amore è un concetto estraneo per me, proprio come un sogno. Ho sempre visto l’amore da bordo campo, ma ora sento che è il mio momento“.

Da Bali Baby: “È il 2022 e i livelli di tossicità stanno aumentando! La mia parte riguarda alti e bassi di relazioni tossiche perché sappiamo tutti che le bandiere rosse tendono a sembrare un po’ rosa quando siamo innamorati e SOPRATTUTTO quando si inviano “foto sporche”(“Dirty Pixxx”) (chi può manda le foto sexy) ma questa storia tossica finisce con me che la porto a fare shopping dopo aver finito di litigare. Certo!“

“Dirty Pixxx” segue una serie di singoli per Love Ghost elogiati da Rolling Stone, American Songwriter, FLAUNT, Alternative Press e altri. Love Ghost è stato recentemente in tour Europa, dove hanno suonato, tra l’altro, a Rockpalast in Germania. Hanno suonato canzoni con artisti di tutto il mondo tra cui Rico Nasty, Adan Cruz, Mabiland e Tankurt Manas.

Bali Baby è una rapper americana con sede ad Atlanta, in Georgia. Nel 2018 i-D magazine ha descritto Bali Baby come “una delle pochissime rapper apertamente gay con la pelle nel gioco“. Nel marzo 2018, Shirley Ju di LA Weekly ha descritto Bali Baby come “l’artista rap più sexy che esce da Atlanta“. Ha fatto canzoni con Trippie Redd, Kay the Yacht e Sir’shahly

Love Ghost è composta da Finnegan Bell (voce solista, chitarra), Ryan Stevens (basso, voce), Daniel Alcala (chitarra, cori ingegneristici), Cory Batchler (tastiere, cori) e Daniel Gallardo (batteria, voce).

video link: https://www.youtube.com/watch?v=3jObYp5IFCs

Web links:

Website: https://www.loveghost.com

Instagram: https://www.instagram.com/loveghost_official

Facebook: https://www.facebook.com/loveghost.official

Spotify: https://open.spotify.com/artist/7oYWWttOyiltgT19mfoUWi

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMNUK51hO36Tog1DRoAJ0-g

