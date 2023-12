Louvre, il costo del biglietto aumenterà di 5 euro

(Adnkronos) – Gli appassionati d'arte di Parigi dovranno aspettarsi di spendere di più per vedere la Gioconda l'anno prossimo, poiché il Louvre aumenterà il prezzo del biglietto del 29%. L'ingresso al museo passerà da 17 a 22 euro, il primo aumento di questo tipo dal 2017. Secondo un comunicato del Louvre, il nuovo prezzo servirà a compensare l'aumento delle spese energetiche e a finanziare l'ingresso gratuito per i visitatori sotto i 18 anni, gli studenti e i giornalisti. Il Louvre ha anche spiegato che il suo nuovo prezzo d'ingresso fa parte di un'importante revisione delle sue operazioni di promozione, incentrate sulla gestione della nota congestione di turisti del museo. Secondo il museo, quest'anno l'affluenza ha raggiunto i 30.000 visitatori al giorno, in calo rispetto ai picchi pre-pandemia di 45.000 visitatori. La notizia dell'incremento del biglietto del Louvre arriva mentre la Francia si prepara ai Giochi Olimpici della prossima estate a Parigi, durante i quali milioni di appassionati di sport si riverseranno nella capitale, facendo lievitare i costi in tutta la città. L'agenzia dei trasporti della città, ad esempio, ha valutato di raddoppiare quasi il prezzo del biglietto della metropolitana, portandolo a 4 euro da 2,10 euro, per tutta la durata dell'evento, che inizierà il 26 luglio. L'annuncio del Louvre coincide anche con un'ondata di aumenti dei prezzi d'ingresso nei musei di New York, a cominciare dal Metropolitan Museum of Art che ha aumentato il prezzo d'ingresso per gli adulti da 25 a 30 dollari. Nel luglio scorso il Whitney Museum of American Art, che non aveva ritoccato i prezzi dei biglietti dal 2016, li ha aumentati a 30 dollari per gli adulti e a 25 dollari per studenti e anziani. Citando un'emergenza fiscale indotta dalla pandemia, anche il Guggenheim Museum ha aumentato il suo biglietto di ingresso per adulti a 30 dollari. In Italia agli Uffizi, il museo statale più visitato, durante l'alta stagione il biglietto costa 25 euro, mentre nella bassa stagione è di 12 euro. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

