Louis Meintjes ha vinto la nona tappa della Vuelta di Spagna. Resta in maglia rossa Evenepoel

La nona frazione della Vuelta di Spagna è partita da Villaviciosa per raggiungere Les Praeres dopo 171 chilometri. A conquistare la tappa è stato Louis Meintjes dell’Intermarché Wanty Gobert. Il sudafricano ha trionfato per la prima volta in una grande corsa a tappe. In seconda posizione è giunto Samuele Battistella dell’Astana Qazaqstan e Edoardo Zambanini della Bahrain Victorious. Resta in maglia rossa Remco Evenepoel della Quick-Step Alpha Vinyl.

La frazione ha visto un drappello scattare a poco più sotto la prima parte di gara. Il gruppo è stato composto da : Thymen Arensman della DSM, Louis Meintjes dell’Intermarché Wanty Gobert, Edoardo Zambanini della Bahrain Victorious, Josè Manuel Diaz della Burgos BH, Dylan Van Baarle dell’Ineos Grenadiers, Samuele Battistella dell’Astana Qazaqstan, Filippo Conca della Lotto Soudal, Simon Guglielmi dell’Arkea Samsic, Jimmy Janssens e Robert Stannard dell’Alpecin Deceuninck. La fuga è andata in porto.

La prima salita di giornata, ovvero quella di Alto del Torno ed ha visto in stato di grazia Robert Stananrd che ha tagliato per primo il traguardo seguito da Jimmy Janssens e Samuele Battistella. L’australiano si è poi ripetuto sul Mirador del Fito battendo ancora una volta il compagno di squadra e in terza posizione si è piazzato Edoardo Zambanini della Bahrain Victorious. La salita verso Alto de la Llama ancora una volta è stata conquistata da Robert Stannard così come sul La Campa. Il traguardo volante di Villaviciosa ha visto transitare per primo Filippo Conca davanti a Dylan Van Baarle.

Da registrare i ritiri di Wout Poels della Bahrain Victorious e Pieter Serry della Quick Step Alpha Vitaly a causa Covid-19 e quello per febbre di Sepp Kuss della Jumbo Visma.

Ordine d’arrivo nona tappa Vuelta di Spagna

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

1 Louis Meintjes 2 Samuele Battistella +1:01 3 Edoardo Zambanini +1:14 4 Remco Evenepoel +1:34 5 Filippo Conca +1:58 6 Juan Ayuso +2:08 7 Simon Guglielmi 8 Enric Mas +2:18 9 Carlos Rodríguez +2:20 10 Primoz Roglic +2:26