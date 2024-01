Lotus Eletre, la prima delle tre Lotus 100% elettriche

(Adnkronos) – Il lancio della Eletre rappresenta per Lotus una svolta epocale fondata su due pilastri: un futuro più sostenibile, basato su auto completamente elettriche, ma anche la creazione di una vettura unica nel suo genere. Il design della nuova Lotus Eletre è quello che colpisce, la filosofia del design “

Carved by Air

” (scolpito dall’aria) è subito riconoscibile. Con Elettre mentre si viaggia l'aria passa attraverso la vettura creando una sorta di magica sensazione. l vantaggi per chi guida sono notevoli, una minore resistenza al passaggio dell’aria rende la guida più efficiente in termini di autonomia, velocità e prestazioni della vettura. Parlando di potenza dei propulsori eletrici la Eletre eroga una potenza fino a 675 kW (905 hp) e grazie i doppi motori elettrici il pilota dispone di una coppia molto elevata su tutte le ruote assicurando un'accelerazione e un controllo senza precedenti. L'accellerazione è fulminea perchè bastano appena 2,9 secondi per passare da 0 a 100Km/h per una velocità massima di 265 Km/h. Guidare una Lotus Eletre è assolutamente facile, molto maneggevole nel traffico cittadino, dinamica e anche cattiva quando si percorrono strade più veloci. Internamente una volta seduti al posto di guida il guidatore è circondato dalla tecnologia tassativamente digitale che rende l'abitacolo molto elegante e di facile intuizione. Molte le particolarità che colpiscono, una chicca è rappresentata dalle luci presenti all’interno che cambiano colore per comunicare con gli occupanti. Ad esempio se si riceve una telefonata oppure se la temperatura dell’abitacolo viene modificata o per aggiornarsi sul livello di carica della batteria. Eletre dispone della tecnologia touch-screen OLED che passa attraverso un grande schermo centrale che è poi il cuore di una serie di sistemi avanzati per l'assistenza alla guida, molti dei quali sono progettati a prova di futuro, per far sì che le nuove funzionalità possano essere abilitate tramite aggiornamenti Over The Air (OTA).

Una specifica App per smartphone permette inoltre ai proprietari di includere l’accesso ai registri di guida, allo stato del veicolo e della sua carica, alle funzioni remote e a una serie di altre funzionalità per un perfetto controllo da remoto. Per gli amanti della buona musica Eletre dispone di un sistema audio fornito dal prestigioso marchio KEF, in particolare la versione KEF Premium dispone di una configurazione da 1380 watt con 15 altoparlanti e tecnologia Uni-Q con audio surround. Per i clienti più esigenti è possibile eseguire l’upgrade al KEF Reference con un sistema a 23 altoparlanti da 2160 watt con tecnologia audio surround Uni-Q e 3D. Internamente e d esternamente si notano un utilizzo ampio della fibra di carbonio e dell'alluminio per ridurre il più possibile il peso della vettura. Nel posteriore non si può notare l'ampio ed elegante spoiler che si apre automaticamente quando si superano i 90 Km/h. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

