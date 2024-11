Lorenzo Spolverato smaschera la strategia di Helena Prestes. Poi le parole spiazzanti a Shaila

Lorenzo Spolverato si scontra con Helena Prestes e Shaila smascherando la strategia della modella. Poi le parole inaspettate alla Gatta.

Helena Prestes scatena lo scontro tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta che, da quando si sono messi insieme, hanno affrontato la prima, vera litigata. A scatenare tutto è stato un confronto tra Helena Prestes e Shaila al termine del quale la ballerina ha spiegato a Lorenzo di voler credere a Helena che le ha detto di non provare nulla per lei volendo ricostruire un rapporto di amicizia con la modella. Una scelta, quella di Shaila che ha fatto infuriare Lorenzo che si è sentito non supportato da Shaila, rea di aver fatto squadra con Helena.

Dopo aver trascorso quasi tutto il giorno senza parlarsi, nella terza serata di ieri, Shaila ha cercato il confronto con Lorenzo durante il quale, anche con toni accesi, il 28enne milanese ha svelato la strategia di Helena contro il loro rapporto.

Helena Prestes: così ha fatto litigare Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta

Una clip ha mandato in crisi Shaila Gatta che, dopo aver pensato tutta la notte al momento in cui Lorenzo ammetteva che sarebbe stato geloso se vedesse Helena con un altro ragazzo. “Io ti chiesto se ti darebbe fastidio vedermi con un altro e tu hai detto sì“, ha detto Helena durante il confronto con Lorenzo e Shaila. “No, non è andata così. Tu mi hai detto ‘se fossi al mio posto, ti darebbe fastidio vedermi con un altro?’ e io ti ho detto sì perché ti ho spiegato che è quello che provato io con Shaila quando la vedevo con Javier e mi dava fastidio”, ha sbottato Lorenzo che ha poi preferito non parlare più con nessuna dei due.

In tarda serata, poi, durante il confronto con Shaila, Lorenzo ha provato ad aprire gli occhi alla fidanzata: “Helena non è sincera con noi. Lei non è una persona essenziale e indispensabile al nostro rapporto. Ti influenza, a me dice una cosa e a te un’altra. Il suo intento era farci litigare. Da quando siamo tornati dalla Spagna non ha fatto nulla di vero. Mi stuzzica, mi provoca, va da un gruppetto e dice una cosa, va da un altro gruppo e dice altro. Esistono otto versione di Helena ma tu ne conosci una. C’è un profondo gioco e una profonda strategia nei nostri confronti. Due giorni fa mi ha detto ‘ma tu come fai a stare con una donna come lei?’. Io ti difendo e lei non deve avere voce in capitolo nel nostro rapporto”, le parole di Lorenzo.

il video è chiarissimo helena gli ha chiesto “se tu fossi al posto mio” ha ragione lorenzo mi dispiace pic.twitter.com/piYr1v8MWB — 𝘍𝘪𝘭𝘭𝘦𝘳💉👄 (@fillerlover) November 13, 2024

Dopo essersi spiegato con Shaila, Lorenzo ha spiegato di essere stato male per non aver sentito la sua complicità e il suo sostegno “perché mi piaci e ti voglio”.