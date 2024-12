Lorenzo Spolverato e Helena Prestes: la resa dei conti. Lui chiude così: poi le parole per Shaila

Resa dei conti al Grande Fratello tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes: lui mette le cose in chiaro chiudendo. Poi le parole per Shaila.

Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, chiusi in tugurio, affrontano un confronto per chiarire il loro rapporto. Approfittando di un gioco del Grande Fratello che l’ha condannata a vivere per qualche giorno in tugurio portando con sè un altro concorrente, ha scelto Lorenzo scatenando la dura reazione non solo di Shaila Gatta ma anche del resto della casa.

Lorenzo, dopo la scelta di Helena di portarlo in tugurio per ricucire il loro rapporto, mette le cose in chiaro con la modella brasiliana per proteggere la relazione con Shaila. Il modello milanese puntualizza di voler costruire un futuro con Shaila ribadendo a Helena di non aver mai avuto un’infatuazione per lei.

Lorenzo Spolverato a Helena: “Non possiamo essere amici. Voglio costruire un futuro con Shaila”

Il confronto tra Helena e Lorenzo parte dalle chat che i due hanno avuto prima di entrare nella casa del Grande Fratello. Entrambi spiegano di non aver mai avuto un flirt ma di aver sbagliato a messaggiare prima di varcare la porta rossa della Casa. “Non vogliamo partire dalla nostra chat fuori? Abbiamo sbagliato a fare una cosa che non si fa, però non abbiamo fatto niente di che, è stato un dialogo divertente, non c’è mai stato un flirt, non ci siamo mai visti. E’ giusto confermare queste cose, abbiamo sbagliato, ma tutti sbagliano“.

Lorenzo, poi, ripercorre tutto il percorso fatto in casa spiegando a Helena che, se gli avesse davvero voluto bene, avrebbe rispettato la sua relazione con Shaila evitando di provocarlo per tre settimane. “Non ho mai avuto un’infatuazione per te. Quando sono tornato dalla Spagna hai provocato me e Shaila per tre settimane. Se sto con un’altra persona, posso mai essere geloso se vedo te con un’altra persona? No perché non ti voglio. Voglio costruire un futuro con Shaila”, puntualizza Lorenzo.

“Shaila non mi piace”, replica Helena. “Piace a me e non ha bisogno di compiacere a te. Ha tante altre persone a cui piace” – sbotta Lorenzo. “Perchè hai detto che starai sempre in mezzo tra me e Shaila? Se tu mi volesse davvero bene non ti metteresti in mezzo nella mia relazione. Ad oggi, non possiamo essere amici”, ha concluso Lorenzo.

Spolverato, poi, parlando con Amanda e Mariavittoria ha spiegato che in tugurio è inevitabile parlare con Helena ma che, rientrati in casa, tra loro ci sarà un rapporto civile sostenendo di non fidarsi di lei e di vederla come una minaccia alla sua relazione. “Se continui così inizia la guerra”, ha concluso Helena.