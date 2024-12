Helena Prestes divide Lorenzo e Shaila ma arriva la beffa: così li ha uniti ancora di più, il gesto di lui

Helena Prestes divide ancora Lorenzo e Shaila portando lui in tugurio ma per lei arriva la beffa: il gesto di Spolverato per la fidanzata.

Helena Prestes ancora tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Approfittando di un gioco del Grande Fratello, la modella brasiliana divide ancora Lorenzo e Shaila portando il modello milanese in tugurio con l’obiettivo di chiarire con lui per ricostruire un rapporto. Tutto è accaduto quando il Grande Fratello ha chiesto agli inquilini di indicare il nome del concorrente con cui non avrebbero voluto cenare.

Le più nominare sono state Helena e Amanda Lecciso. Le due sono state così condannare a trasferirsi subito in tugurio portando con sè altri due inquilini: la Lecciso ha scelto l’amica Mariavittoria mentre Helena ha scelto proprio Lorenzo, reduce da dieci giorni trascorsi in tugurio e che l’hanno provato emotivamente. La scelta di Helena ha scatenato la dura reazione della casa che ha condannato il gesto di Helena giudicato come un tentativo di separare ancora Lorenzo e Shaila che, dopo una durissima discussione che li ha portati a stare lontano per due giorni, si sono ritrovati.

Tutti i concorrenti hanno così puntato il dito contro Helena accusandola di non voler chiarire con Lorenzo ma di avere un unico obiettivo: conquistarlo approfittando dell’assenza di Shaila. Tuttavia, di fronte a tale scelta di Helena, pur essendo arrabbiato, Lorenzo ha avuto un unico pensiero compiendo un gesto che non è passato inosservato.

Lorenzo Spolverato e il gesto per Shaila Gatta dopo la scelta di Helena Prestes

Dopo la discussione con Shaila, deluso da tutto, Lorenzo aveva istintivamente tolto l’anello e i bracciali che gli ha regalato Shaila. Dopo aver appreso di doversi separare ancora dalla fidanzata, Lorenzo è corso in camera e ha indossato immediatamente nuovamente l’anello dimostrando di essere profondamente a Shaila.

Prima di entrare nel tugurio, inoltre, si è ritagliato del tempo per salutarla e, sottovoce, le ha pronunciato parole importanti. “Ti amo tanto”, ha detto il modello che in tugurio ha portato anche un bambola di Shaila per sentirla più vicina.

Inoltre, in tugurio, ha indossato nuovamente i bracciali che gli ha regalato Shaila ribadendo di amare la ballerina e di voler costruire un futuro con lei. Nonostante il gesto di Helena, dunque, Lorenzo è sempre più innamorato di Shaila che, a sua volta, salutandolo, gli ha detto: “Amore mio, voglio te per sempre. Ti amo tanto”.

Lorenzo, inoltre, consapevole della situazione che potrebbe diventare complicata, ha fatto una promessa a Shaila: “Se arrivo ad un punto in cui mi accorgo che sta esagerando e non ce la faccio, a costo di non perdere te, io esco dal gioco”.