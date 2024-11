Lorenzo Spolverato come non l’avete mai visto: così si è mostrato a Shaila Gatta nel tugurio del Grande Fratello

Lorenzo Spolverato come non l’avete mai visto: nel tugurio del Grande Fratello, in un momento d’intimità con Shaila Gatta, si mostra così.

Lorenzo Spolverato mostra il lato più vulnerabile durante un momento d’intimità con Shaila Gatta. Divisi dalla porta che separa il tugurio dal resto della casa, Lorenzo si lascia andare a parole importanti nei confronti della ballerina che, a sua volta, esprime i forti sentimenti che prova per il modello milanese tra le lacrime. Lontani da quasi 48 ore dopo la scelta del Grande Fratello di dividere le coppie mandando nel tugurio non solo Lorenzo, ma anche Yulia, Mariavittoria, Alfonso e Javier, Spolverato e Shaila si stanno rendendo sempre più conto di provare un sentimento che si chiama amore.

Nonostante la lontananza, i due trovato il tempo per raccontarsi rendendo più forte il loro legami. “siamo sempre più uniti, sempre più complici”, ammette Lorenzo durante una conversazione con la fidanzata a cui fa una confessione con il cuore.

Lorenzo Spolverato a Shaila Gatta: “Rifarei tutto se è il prezzo per averti”

Di fronte ad una Shaila Gatta in lacrime per la sua mancanza e per i sentimenti sempre più forti che prova per lui, anche Lorenzo Spolverato decide di mostrarsi vulnerabile come non aveva mai fatto per paura di non essere ricambiato. “Rifarei mille volte quello che abbiamo fatto se il prezzo da pagare per ottenerti è questo. Mi accorgo del tesoro di una cosa che ho raggiunto, è la costruzione, l’inizio di un rapporto che forse ho tanto voluto e che mi fa stare tanto bene”, ammette il modello milanese.

Shaila, poi, prova a condividere con il fidanzato un dolore del suo passato la cui ferita è ancora così grande da bloccarla. “Sono qui per te. Hai aperto un canale che era chiuso, è un grande passo. Sii fiera di te, è una grande soddisfazione avermelo raccontato. Io lo prendo e lo porto nel cuore e quando sarai pronta andrai avanti e io sarò lì ad ascoltarti”, dice Lorenzo che, poi, prima di salutare la fidanzata che spera di poter riabbracciare per il giorno del suo compleanno (il 28 novembre ndr) aggiunge “Sei tutto quello che volevo” conclude Lorenzo a cui Shaila risponde così – “Anche te sei tutto quello che cercavo, mi sembra assurdo che sia capitato proprio qui”.

“La verità e che non si può scappare da quello che è destinato a noi ” Si stanno dichiarando e noi siamo assistendo a tutto cio’ 🥹🥹#shailenzo pic.twitter.com/BRHf9jI2AE — vanessa:) (@vanessa90stkl) November 24, 2024

Dopo le dichiarazioni a distanza, arriveranno quelle faccia a faccia? I fan sperano di sì.