Lorenzo come Javier, i primi dubbi su Shaila: le parole che spiazzano al Grande Fratello, scatta censura

Lorenzo Spolverato ha confessato quali sono i suoi dubbi su Shaila, le sue parole sono sembrate quasi quelle di Javier: cosa è successo.

Lorenzo Spolverato inizia ad avere i primi dubbi su Shaila Gatta? Il Grande Fratello non smette mai di sorprenderci e adesso le parole del gieffino sembrano quasi le stesse che Javier ha usato con l’ex velina di Striscia la Notizia quando si sono avvicinati. Il bel milanese ha vuotato il sacco e poi è scattata anche la censura.

Nella casa del Grande Fratello praticamente i colpi di scena non mancano mai, tra Lorenzo e Shaila la relazione è iniziata da poco più di due settimane e il bel milanese avrebbe già i primi timori. Cosa ha detto e perché la regia ha cambiato subito immagine?

Lorenzo si sfoga con Shaila, poi scatta la passione: è censura

Lorenzo Spolverato ha approfittato di un momento “de fuego” per confidare a Shaila quelle che sono le sue paure. Tutto è accaduto nel corso della festa di Halloween quando i due ragazzi si sono appartati in giardino per una danza sensuale. E mentre ballavano il bel milanese ha detto all’ex velina che spera che da parte sua non ci sia solo attrazione e che ha paura possa essere “una presa in giro“.

Shaila l’ha subito rincuorato dicendogli che lei è dove deve essere e che non deve ripetere sempre le stesse cose. La coppia si è poi lasciata andare a un lungo bacio passionale e la regia è stata costretta a censurare la scena perché a quanto pare i ragazzi si sarebbero spinti un po’ oltre. Complice la magia della festa e le dichiarazioni che praticamente si erano appena fatti, che Shaila e Lorenzo si sono lasciati andare.

Le parole di Lorenzo Spolverato sono sembrate proprio quelle che Javier usava con Shaila quando c’era lui al suo posto. Sul web i telespettatori si sono scatenati nei commenti, in tanti hanno accusato l’ex velina e il bel milanese di recitare, sottolineando come la scena del ballo è sembrata quasi quella di una soap opera sudamericana. Ad ogni modo – che sia un gioco o realtà – i due ragazzi continuano a essere molto vicini e Lorenzo avrebbe le prime paure rispetto alla loro relazione.

Così ha deciso di confidarsi con Shaila che però l’ha rassicurato rispetto all’autenticità di ciò che prova. Visto il precedente con Javier, però, c’è chi sostiene che sia lecito che Spolverato abbia dei dubbi.