Lorenzo Biagiarelli: cosa fa oggi dopo l’addio a È Sempre Mezzogiorno

Cosa fa oggi l’ex ospite fisso del programma di Rai Uno È Sempre Mezzogiorno, Lorenzo Biagiarelli dopo l’addio allo show.

Lorenzo Biagiarelli, noto chef, food blogger e personaggio televisivo, ha deciso lo scorso anno di dire addio al programma È sempre mezzogiorno che lo ha reso celebre.

Nato a Cremona nel 1990, Lorenzo ha sviluppato sin da giovane una grande passione per il mondo della cucina. Inizialmente attratto da vari interessi, è la cucina a conquistarlo definitivamente.

Lorenzo Biagiarelli, cosa fa oggi dopo addio alla Rai

Iniziando il suo percorso come food blogger, Lorenzo condivide ricette, esperienze culinarie e pensieri legati alla gastronomia. Grazie alla sua personalità comunicativa e al suo approccio fresco e autentico, conquista una vasta audience sui social media. La vera svolta arriva quando inizia a collaborare con programmi televisivi di successo come Cortesie per gli ospiti, dimostrando di saper unire cucina e intrattenimento.

Nel 2021, l’approdo a È sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici su Rai 1, segna un momento importante nella carriera di Biagiarelli. Qui riesce a ritagliarsi uno spazio significativo diventando una presenza fissa amata dal pubblico grazie alla sua capacità di spiegare le ricette con semplicità. La decisione di lasciare il programma sorprende molti fan. Questo evento porta Lorenzo a riflettere sulle sue partecipazioni televisive e sulla direzione che vuole dare alla sua carriera.

Dopo l’addio alla TV, Lorenzo si dedica nuovamente con passione all’attività di chef e food influencer sui social media. Il suo libro Ho mangiato troppa carne affronta temi complessi come l’etica del consumo di carne e le implicazioni ambientali del nostro regime alimentare. Con questo lavoro dimostra la sua maturità come autore impegnato in questioni attuali. Oltre ai successi professionali, la vita privata di Lorenzo è arricchita dalla relazione con Selvaggia Lucarelli. I due formano una coppia molto seguita dai fan per la loro autenticità e complicità mostrate anche attraverso i social network.