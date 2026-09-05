Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Lorena Isceri, lanciata dal cavalcavia dell’A1. L’appello del padre alla politica: “Fate in modo che non accada più”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Illustrissimo Signor Presidente della Repubblica, illustrissima Presidente del Consiglio dei Ministri, politici tutti, sono Franco il papà di Lorena, un padre distrutto”. Inizia così il video appello diffuso da Franco Isceri, il padre di Lorena, la 45enne uccisa dall’ex, Federico Vella, che l’ha lanciata da un calvalcavia sull’A1. 

“Mia figlia era una brava ragazza straordinaria, educata e studiosa e dedita al studio e al lavoro. Aveva tanti sogni e progetti, ma ora non ne ha più e con lei in fondo a quel cavalcavia è sepolta anche la voglia di vivere la voglia di vivere una famiglia distrutta”. “Chiedo a tutta la politica di essere unita – aggiunge – prendete provvedimenti all’unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi per prendere provvedimenti affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore un abbraccio a tutte le donne italiane”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

La Lazio espugna il Dall’Ara con una doppietta di Taylor, Bologna ko 2-0

22 Marzo 2026

Pallavolo, Coppa Italia e DiaSorin Cup: il volley paralimpico nazionale protagonista a Chieri dall’8 al 10 dicembre

7 Dicembre 2023

Sinner, Max Giusti: “Ho pianto per lui, ha dormito sul mio divano e non lo venderò più”

28 Gennaio 2024

Vingegaard cala il poker, vince la 16^ tappa e consolida la maglia rosa

26 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno